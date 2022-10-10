Уличная мода поколения Z: как ввести элементы этого стиля в свой гардероб и чем вдохновляться (идеи с фото)

Поколением Z или “зумерами” называют людей, родившихся в период с 1995 по 2010 годы. Их предпочтения в одежде настолько противоречат тому, что миллениалы считали привлекательным, что бренды подхватили тенденцию и вывели этот стиль в тренды. Как быть с “зумерами” на одной волне – подскажет эта статья.

Эстетика поколения

Поколение Z через стиль в одежде стремится к самовыражению, уникальности, аутентичности. Во многом они вдохновляются прошлым: эстетикой 80-х, переходящих в 90-е и в нулевые.

Согласно аналитикам, “зумеры” предпочитают уличный стиль, основанный на увлечении хип-хопом и рейв-культурой. “Этот стиль способен дать культурную отсылку к их современной жизни, поэтому так ценится”, – считают эксперты. Новое поколение делает упор на экологичность и инклюзивность: вы не увидите на них шубы из натурального меха.

Прежде чем купить вещь, “зумеры” часто обращают внимание на историю бренда, его ценности и политику. Для них важна культура потребления, поэтому популярность набирает мода на винтаж, секонд-хенды, ресейл – платформы. Зумеры привыкли воспринимать мир только через социальные сети, поэтому брендам недостаточно просто представить модные вещи: важен контекст и социальная повестка.

Общая тенденция

Обычно образ в уличном стиле обязательно должен включать в себя футболку большого размера с графическим принтом и мешковатые брюки или джинсы. Наряд должна завершать подходящая обувь: белые кроссовки на массивной подошве, туфли с яркими носками, платформа, грубые ботинки.

Многослойность – еще одно отличие “уличного стиля”: изобилие худи и свитшотов позволяет не повторяться в образах. “Зумеры” легко могут надеть игривую футболку на лонгслив, завершив образ брендовой сумочкой – все зависит от настроения.

Кеды с платьем давно перестали быть мейнстримом, но “зумеры” не бояться сочетать романтичный и спортивный стиль в повседневной жизни, надевая олимпийку и шелковую юбку. В одежде происходит смешение субкультур, что разительно отличает “зумеров” от представителей прошлых десятилетий.

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Бритая голова не означает приверженность скинхедам, дреды носят не только хиппи, а корсеты и кожаные кейпы предпочитают не только готы.

Эти люди являются визуалами, в образах для них важна яркая и нестандартная картинка.

Аксессуары для “зумеров”

Этот стиль отличает внимание к деталям, поэтому важную роль здесь играют аксессуары: многослойные украшения(разных металлов и стилей), солнцезащитные очки, шляпы и ремни.

Правила для людей поколения Z ничего не значат. Красный и розовый? Легко! Спортивная куртка и туфли на каблуках? Отличный вариант!

Поколение “зумеров” не боится смешивать стили и часто отдает предпочтение “вещам со смыслом” – сделанные своими руками, дорогие, как память. Для них стоимость вещи не так важна: гораздо большую ценность представляет возможность отличаться от других, быть стильным и ярким, “на одной волне” с друзьями.

Игра с текстурами, цветами и одеждой унисекс также является важной частью того, что называют стилем поколения Z. Уличная мода – манифест свободе самовыражения и отказ от ярлыков, навешанных обществом.