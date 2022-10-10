Овсяное, песочное и даже “Орео”: 10 идей более здоровых вариантов всеми любимого печенья

Печенье является для многих любимым десертом. Однако магазинные варианты содержат много жира и углеводов. Чтобы сократить количество калорий, стоит приготовить десерт самостоятельно, используя при этом максимально полезные ингредиенты.

Вот несколько отличных идей для домашнего печенья.

Печенье с шоколадной помадкой

Это очень вкусный и просто невероятный десерт. В нем сочетается великолепный вкус шоколада и песочного печенья. Изготовлен он из миндальной муки и темного шоколада.

Диетическое печенье

Это максимально простой и полезный десерт без яиц, который можно приготовить из минимума ингредиентов. Чтобы десерт получился еще более полезным, стоит использовать фермерские продукты.

Печенье с корицей

Можно сделать вкусную и полезную версию десерта, чтобы удовлетворить свою тягу к сладкому. Печенье с корицей с начинкой из кокоса или орехов пекан в сочетании с глазурью из темного шоколада никого не оставит равнодушным.

Имбирное печенье

Это здоровая и полезная выпечка. Такое печенье сделано из цельнозерновой муки, несоленого кокосового или сливочного масла, стевии, патоки. Это полезный вариант культовой классики.

Овсяное печенье

Этот десерт полон белка и питательных веществ. В составе этого печенья кокосовое масло, мед, цельнозерновая мука, грецкие орехи, изюм, клюква. Этот десерт настолько полезен, что его можно есть даже на завтрак.

Домашнее печенье “Твикс”

Это вкусный и аппетитный десерт, который буквально тает во рту. Чтобы сделать его еще более полезным, стоит использовать для приготовления овсяную муку и протеиновый порошок. В итоге получается десерт с невероятным вкусом и большой питательной ценностью.

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Сахарное печенье

Сахарное печенье просто идеально подходит для сладкоежек. Это версия без яиц с возможностью замены на более здоровые альтернативы таких продуктов, как пшеничная мука, сливочное масло и молоко.

Печенье с зефиром и кукурузными хлопьями

Это вкусный и полезный десерт. Сделан он из сухого молока, хрустящих кукурузных хлопьев и зефира, поэтому немного напоминает завтрак, но в форме печенья.

Печенье с шоколадной крошкой

Это довольно интересный вариант десерта. Печенье без глютена и молочных продуктов, но с шоколадной крошкой отличается просто невероятным вкусом и хрустом. Большим плюсом является то, что этот десерт не содержит жира и углеводов.

Мятное печенье

Этот десерт не содержит глютена. Печенье веганское и сделано из темного шоколада и миндального молока. Оно обладает неповторимым мятным вкусом и буквально тает во рту.

Полезное и здоровое печенье

Это очень вкусный и полезный десерт, который никого не оставит равнодушным. Это овсяное печенье с арахисовым маслом и без муки имеет превосходный вкус без углеводов и очень полезно.

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Полезное печенье “Орео” (главное фото)

Можно самостоятельно приготовить домашнее песочное печенье “Орео”, которое не содержит сахара, глютена и молочных продуктов. В итоге получится веганский вариант этого блюда. Осталось только добавить свое любимое растительное молоко и наслаждаться.

Печенье с арахисовым маслом

Можно приготовить здоровый веганский десерт, который на содержит в своем составе глютена и масла. Кроме того, при желании можно заменить рафинированный сахар кленовым сиропом.

Здоровое песочное печенье Лорны Дун

Всем нравится песочное печенье, однако никому не нравится десерт с дополнительным сахаром и жиром. Можно приготовить более здоровую низкокалорийную версию этого десерта без сахара.

Ванильные вафли

Такой десерт отлично подходит для любого завтрака. Вместо того чтобы приобретать уже готовый вариант блюда, можно сделать его самостоятельно. Для этого стоит приготовить веганские вафли без лишнего сахара и жира.

Здоровый вариант тагалонгов

Это отличный вариант для совершенно любого мероприятия. Стоит отказаться от трансжиров и испечь более полезную версию десерта. Такое печенье может быть веганским, без сои и глютена.