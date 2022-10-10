Пешеходный маршрут соединил Верейскую улицу и станцию БКЛ “Давыдково”

В рамках первого этапа благоустройства специалисты комплекса городского хозяйства Москвы создали маршрут через Козловский лес. Там появились детские и спортивные площадки, места для отдыха, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, пешеходный маршрут от “Давыдково” до Верейской улицы проложен в рамках второго этапа благоустройства. Это сделано по просьбам местных жителей.

Экологическая тропа протянулась на 1,5 километра. Она пролегает через природный парк “Долина реки Сетунь”.

“На маршруте сделали зоны отдыха, через реку построили удобный мостовой переход, провели освещение”, – рассказал заместитель мэра.

На протяжении всего маршрута установлено 54 уличных торшера. Обустроен 24-метровый мост шириной три метра. Зоны отдыха с лавочками размещены в четырех местах вдоль экотропы. Также специалисты отремонтировали тротуар на Верейской улице, сообщает портал mos.ru.

Благоустройство продолжается по всей Москве в рамках программы “Мой район”. Так, недавно специалисты обустроили новые пешеходные маршруты и места отдыха между станциями метро “Беляево” и “Коньково” Калужско-Рижской линии.

В порядок привели кварталы в границах улиц Профсоюзная, Островитянова и Введенского. Там обновили покрытие тротуаров, создали удобные маршруты для пешеходов.

Также благоустроено 24 двора. Возле Большого и Малого Коньковских прудов появилось общественное пространство с набережной, шезлонгами и парковыми качелями.

Позаботились и о самых маленьких жителях. Для них обновили 11 детских площадок. Там установили новые качели, современные игровые комплексы с горками, канатами и тоннелями.

Напомним, что преображается и одна из главных транспортных артерий столицы – Ленинский проспект. В 2021 году благоустроен участок от улицы Кравченко до МКАД, а в 2022-м – от проезда Апакова до Университетского проспекта.

На Ленинском проспекте расширили большую часть тротуаров, обновили их покрытие. Для автовладельцев обустроили дополнительные парковочные карманы. На благоустроенных участках установили свыше 1,3 тысячи фонарей.