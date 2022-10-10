 

Кристофер Ллойд и Майкл Дж. Фокс воссоединились спустя 37 лет после выхода фильма “Назад в будущее”

10.10.2022, 18:05, Разное
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Настоящий сюрприз для поклонников культовой франшизы “Назад в будущее”. Накануне в нью-йоркском Comic Con приняли участие главные звезды серии фильмов — 83-летний Кристофер Ллойд и 61-летний Майкл Дж. Фокс. Актеры встретили друг друга эмоциональными дружескими объятьями спустя 37 лет после выхода первой части и пообщались с поклонниками в формате пресс-конференции. Они оглянулись на свою работу во франшизе и проанализировали ее влияние на кинематограф.

Майкл Дж. Фокс уже 24 года борется с болезнью Паркинсона, поэтому он с большим трудом дошел до места на сцене. Напомним, такой диагноз он получил еще в конце 90-х, и тогда же его карьера в Голливуде сошла на нет. Сейчас Майкл активно занимается благотворительностью и всячески помогает людям, страдающим от того же недуга. Среди последних ярких работ Кристофера Ллойда — сериалы “Теория большого взрыв” и “Мандалорец”, а также фильмы “12 обезьян” и “Никто”.

Первая часть американского фантастического фильма Роберта Земекиса “Назад в будущее” вышла на экраны в 1985 году. После оглушительного успеха во всем мире в 1989 году последовал второй фильм, а уже в 1990-м вышла третья, заключительная часть франшизы. В 2007 году Библиотека Конгресса США выделила “Назад в будущее” почетное место в Национальном реестре фильмов.


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