Оторвана от реальности — ещё на посту министра иностранных дел Трасс за полгода якобы потратила почти £2 млн на зарубежные поездки

В течение первых шести месяцев этого года на посту министра иностранных дел Лиз Трасс потратила £1,8 миллионов на 20 поездок, что значительно больше, чем потратили её предшественники или коллеги, передаёт The Guardian. При этом, как отмечает издание, Трасс, которая в сентябре заняла пост премьер-министра Великобритании, призывает бороться с расточительством.



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В последние месяцы пребывания на посту министра иностранных дел Лиз Трасс потратила на зарубежные поездки почти £2 миллионов британских налогоплательщиков, сообщает The Guardian.

В течение первых шести месяцев этого года Трасс, которая в сентябре заняла пост премьер-министра Великобритании, на 20 поездок потратила в общей сложности £1,8 млн, несмотря на свои же призывы к бережному отношению к государственным деньгам и указания правительственным ведомствам найти способ «эффективной экономии».

Для сравнения, её предшественник на посту министра иностранных дел Доминик Рааб потратил на зарубежные поездки за шесть месяцев до начала пандемии коронавируса, которая привела к отмене всех рабочих поездок и отказу от личных встреч мировых лидеров, всего £67 тыс.

Среди поездок, которые Трасс совершила в период с января по июнь, были неоднократные визиты, связанные с конфликтом на Украине. Однако все они были относительно недорогими по сравнению с поездкой в Австралию, на которую было выделено £454 тыс. из денег налогоплательщиков, поездкой в Вашингтон, которая обошлась в £229 тыс., а также поездкой в Руанду и Турцию, на которую во внешнеполитическом ведомстве потратили около £200 тыс.

При этом стоимость поездок других британских министров и высокопоставленных политиков в тот же период была гораздо ниже. Так, министр по делам Южной Азии и содружества лорд Ахмад Уимблдонский потратил на визит в США в начале этого года £6,787. А поездка в апреле в Малави Вики Форд, которая на тот момент занимала должность заместителя министра иностранных дел, обошлась всего в £2,937, несмотря на частный чартерный рейс.

Как напоминает издание, в связи с напряжённым финансовым состоянием Трасс поручила правительственным департаментам бороться с расточительством. «Есть много областей, где правительство может стать более эффективным. Мы постоянно проводим анализ, чтобы убедиться, что получаем хорошее соотношение цены и качества, и я думаю, что именно этого ожидают налогоплательщики», — сказала премьер-министр в интервью телеканалу Sky News в сентябре.

В связи с этим в Либерально-демократической партии Трасс обвинили в лицемерии. «Это чистое лицемерие, которое ещё раз показывает, насколько она и её правительство оторваны от реальности», — заявила представитель партии по иностранным делам Лейла Моран.

Моран осудила сокращение финансирования жизненно важных государственных услуг, в то время когда Трасс «летает по всему миру, совершая смехотворно дорогие визиты, за которые платят трудолюбивые семьи по всей стране». Она назвала это доказательством того, что премьер-министру «нельзя доверять государственные финансы».

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел заявили, что уже рассмотрели этот вопрос, добавив, что Трасс необходимо «ездить за границу, чтобы отстаивать интересы Великобритании». В ведомстве также отметили, что средства выделялись на поездку всей делегации, а не одной Трасс.