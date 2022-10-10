Бывший офицер разведки США – если бы в украинских законах русских заменили на евреев, Украина ничем не отличалась бы от нацистской Германии, но он сам русский фашист

Если бы украинские законы, нацеленные на запрет русского языка и культуры, были бы направлены против евреев, то получилось бы, что нынешняя Украина в законодательном плане ничем не отличается от нацистской Германии, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Как полагает Риттер, РФ и дальше будет добиваться денацификации украинского правительства.

Вы говорили о «ликвидации Украины как независимого государства». Что вы имеете в виду — уничтожение правительства и тотальный захват страны или же «оскопление» правительства», дабы оно больше не ориентировалось на Запад, но при этом территории РФ нужны только те, которые она с самого начала называла русскими?

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Между вопросами ликвидации Украины как независимого государства и российских территориальных приобретений есть определённая разница. Лично я считаю, что Россия, скорее всего, присоединит ещё четыре украинские провинции — или области, — где сейчас проживают преимущественно русские: это Одесская, Николевская, Днепропетровская и Харьковская области. Киев — вопрос отдельный.



Но, как уже заявляли россияне, они будут добиваться всех поставленных целей и что ничего не изменилось. А одна из их целей — это денацификация. И президент Путин в своём недавнем выступлении, в котором он объявил о мобилизации, назвал правительство Зеленского «нацистским режимом». А если ставится цель по денацификации, это значит, что миссия не будет выполнена до тех пор, пока правительство Зеленского не уберут.

Что он имеет в виду, говоря о «нацистском режиме»? Там что, развернули холокост в отношении евреев?





СКОТТ РИТТЕР: Холокост развернули в отношении русских, против них идёт геноцид. И геноцид этот идёт с 2014 года, когда украинское правительство силой свергло Виктора Януковича, законно избранного президента Украины, заменив его властью, в составе которой доминировали люди правых убеждений, исповедующие идеологию Степана Бандеры — украинского националиста, который во Второй мировой войне воевал на стороне Адольфа Гитлера и убил десятки тысяч евреев, а поляков вообще изничтожал сотнями тысяч.



Они принимали законы, запрещающие русский язык, русскую культуру — в общем, накладывающие запрет на Россию во всех отношениях. Если бы в нынешних украинских законах вместо «запретить Россию» поставить «запретить евреев», то получилась бы ровно та же правовая база, которая была у нацистской Германии в 30-е годы прошлого века.

Дата выхода в эфир 09 октября 2022 года.