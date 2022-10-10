Резиновые сапоги – только с трикотажным чулком: выбираем правильную демисезонную обувь для ребенка

Выбрать демисезонную обувь для ребенка – задача не из простых. Важно, чтобы ребенку было и сухо, и тепло, и удобно. И о внешнем виде, конечно же, забывать нельзя. Зная, на какие моменты нужно обратить внимание, родители смогут обуть своего ребенка на осень/весну самым лучшим образом.

Кроссовки

На сухую погоду малышу понадобятся кроссовки для спорта и активных игр с друзьями. Поскольку земля уже остыла, летние матерчатые варианты на тонкой подошве не подойдут. В них ножки ребенка быстро замерзнут.

На осень нужны кроссовки из плотного материала, который не будет промокать. В идеале это должна быть кожа, но также внимания достойны варианты из мембраны.

Подошва должна быть довольно плотной, чтобы ноги не мерзли. Глубокие протекторы защитят от скольжения. При всем при этом кроссовки должны быть достаточно легкими, чтобы ножки ребенка не уставали.

Резиновые сапоги

Это обязательный элемент детского гардероба на случай дождливой погоды. Для начала нужно обратить внимание на высоту голенища. Если он будет составлять 18-21 сантиметр, ребенок может спокойно бегать по лужам, и его ноги не промокнут. Хорошо, если голенище будет изготовлено из водоотталкивающей ткани и иметь завязки.

На осень лучше всего выбирать сапожки из ПВХ – это надежно, практично и недорого. Причем важно, чтобы сапожки были укомплектованы трикотажными вкладышами-чулками. Они препятствуют натиранию и чрезмерной потливости, а также помогают сохранить тепло.

Ботинки

Для походов в школу, на секции и просто для стильных образов обязательно нужны красивые модные ботинки (особенно девочкам). Они могут быть изготовлены как из натуральной, так и из искусственной кожи. А вот нубук или замшу детям лучше не покупать, так как за этими материалами трудно ухаживать с учетом подвижности ребенка и высокой вероятности повреждений поверхности.

Даже если вы покупаете ребенку обувь из искусственной кожи, внутри все равно должны быть натуральные материалы (хлопок, кожа). В противном случае ножки будут сильно потеть и быстро замерзать.

Теплые сапожки

К концу осени для кроссовок и ботинок уже достаточно холодно. Но в зимней обуви еще очень жарко. Поэтому нужен промежуточный вариант – теплые сапожки, в которых будет особенно комфортно во время прогулок.

Если вам ребенок гиперактивен, ему отлично подойдут легкие тонкие сапожки с мембранной подкладкой, которая обеспечивает терморегуляцию. А вот малышам, которые предпочитают неторопливые прогулки, лучше приобрести сапожки на флисе или тонком слое овчины. Можно совмещать два материала.

Правильный размер

При выборе демисезонной обуви важно угадать с размером. Ботинки или сапожки не должны сидеть впритык. Во-первых, так нога будет мерзнуть. Во-вторых, если надеть теплые колготки или носочки, обувь будет жать и натирать.

В то же время нельзя покупать слишком свободную обувь (и уж тем более на вырост). Если нога не будет хорошо зафиксирована, ребенку будет неудобно, и это чревато травмами.

Есть железное правило. Хорошая осенняя обувь должна плотно сидеть на ноге, при этом внутри должен быть еще примерно сантиметр свободного пространства.