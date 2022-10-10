Демисезонные жакеты и куртки осени: тенденции и актуальные модели сезона

Уже наступила осень, а вместе с ней пришли и холода. Именно поэтому стоит несколько пересмотреть свой офисный гардероб и подобрать для себя идеальную верхнюю одежду, которая подойдет как для офиса, так и для повседневной носки.

Демисезонные куртки представлены в огромном многообразии, именно поэтому каждый может подобрать желаемый вариант. Осенью 2022 года в моде будет кожаная байкерская куртка, джинсовые модели, блейзеры оверсайз, а также много других вариантов. Вот несколько отличных моделей верхней одежды, которые подойдут для каждой девушки.

Стильный плащ

Тренч является максимально универсальным и стильным предметом гардероба, который хорошо сочетается совершенно с любой одеждой.

Этой осенью наибольшей популярностью будут пользоваться укороченные модели выше колена. Они являются практичными и неподвластными времени. Кроме того, такие наряды обладают просто неповторимым шармом, точно так же как и их миди-аналоги.

Чтобы обеспечить большую защиту в пасмурные и дождливые дни, стоит выбрать модель с капюшоном.

Еще одним модным и стильным вариантом является вельветовый тренч в стиле 70-х годов. В сочетании с расклешенными или широкими джинсами можно выглядеть просто превосходно.

Блейзер

Этой осенью можно встретить множество различных вариантов модных и стильных блейзеров на любой вкус. Отлично смотрится клетчатая модель слегка увеличенного размера. Это позволит добавить определенную изюминку создаваемому образу.

Большой блейзер можно носить поверх трикотажных изделий, и при этом силуэт остается красивым и эффектным.

Куртка-бомбер

Это один из наиболее аутентичных образов уличной моды. Этой осенью такие наряды пользуются огромной популярностью.

Они могут быть как в минималистичном стиле, так и оверсайз. Отлично будут смотреться наряды черного, темно-синего, военного зеленого или темно-коричневого цвета.

Джинсовая куртка

Такая одежда никогда не выходит из моды и остается актуальной на протяжении нескольких сезонов. Этой осенью большой популярностью будут пользоваться укороченные модели с широкими рукавами, карманами, а также ремнем.

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Также актуальным будет сочетание нескольких различных отделок джинсовой ткани, которые красиво комбинируются между собой. Хорошо смотрится тотальный деним.

Теплая стильная куртка

Шерсть, твид, букле – все эти теплые фактуры выглядят просто невероятно и элегантно.

Отличным решением станут куртки с вырезами на талии с изысканными деталями, такими как пуговицы из жемчуга или страз.

Двусторонняя стеганая куртка

Сочетание рубашки и куртки в одной модели выглядит просто фантастически, ярко и очень стильно.

В последнее время такие наряды представлены во множестве различных текстур и стилей. В такой одежде с бахромой есть определенная эстетика, которая напоминает западный ковбойский стиль.

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Кожаная куртка с рукавом три четверти

Черная кожаная куртка выглядит просто восхитительно и очень стильно. Такие модели были актуальными в 90-х годах и сейчас снова входят в моду.

Самым лучшим, неповторимым и практичным сочетанием будет с прямыми джинсами и ботильонами. Также можно надеть струящиеся принтованные или же трикотажные платья в рубчик с высокими сапогами.

Замшевая куртка

Возвращаясь к эстетике 70-х годов, стоит присмотреться к замшевым курткам или жакетам.

Если хочется сделать образ еще более притягательным, то отличным решением станут модели с лоскутным шитьем. Это интересный вариант для всех тех, кто любит винтаж.

Вощеная парка

Классическая вощеная парка снова пользуется большой популярностью и является модным и актуальным трендом.

Это довольно удобная, практичная и функциональная куртка, которая поможет согреться прохладным осенним днем.

С шарфом

Это довольно интересная и оригинальная модель куртки. Куртка-шарф с бахромой поможет выглядеть стильно, ярко и эффектно.

Кожаная куртка

Это вневременной наряд. Однако в этом году пользуется популярностью кожаная курка в стиле 80-х годов с укороченным покроем и слегка увеличенными рукавами и плечами.

Можно носить поверх романтических платьев вместе с ботильонами на высоком каблуке. В итоге получится просто идеальный образ.

Легкая стеганая куртка

Это довольно простая и удобная верхняя одежда. Можно сочетать такую куртку с летними платьями и юбками, а также джинсами и легинсами. Стоит внимательно выбирать модели с принтами и узорами, чтобы они были не слишком пестрыми.