 

Станция “Новаторская” Троицкой линии готова на 65%

10.10.2022, 16:55, Разное
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Станция расположена на Ленинском проспекте между улицами Новаторов и Академика Пилюгина. Там организуют пересадку на станцию “Новаторская” Большой кольцевой линии.

Готовность станции Троицкой линии составляет 65%, уточнил Бочкарев. Монолитные работы подходят к концу, а архитектурная отделка “Новаторской” выполнена на треть, передает слова заммэра портал mos.ru.

Ранее сообщалось о скором завершении монолитных работ на еще четырех станциях Троицкой линии: “Университет Дружбы Народов”, “Генерала Тюленева”, “Тютчевская” и “Мамыри”. Одновременно с этим началась внутренняя отделка.

Продолжается строительство вестибюлей станций. Специалисты занимаются благоустройством.

Троицкая линия метро протянется на 40 километров и соединит Московское центральное кольцо с городским округом Троицк. В районах расположения будущих станций проживает около миллиона человек, еще несколько сотен тысяч ездят туда на работу или учебу.

За 11 лет сеть Московского метрополитена выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.


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