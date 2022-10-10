 

“Я счастлива!”: сбежавшая к евреям жена иноагента Пугачева обратилась к народу России

10.10.2022, 16:55, Разное
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Пугачева молчала несколько недель, и вот, наконец, вышла на связь – звезда обратилась к брошенному ею народу России. “Благодарю мою многомиллионную армию за любовь и поддержку, за умение отличить правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле”, – сказала Пугачева.

Напомним, что еще неделю назад Алла Борисовна высказывалась о родных палестинах совсем в иной тональности. “Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря… Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ”, — написала Пугачева в запрещенной в России экстримистской социальной сети. И попросила признать ее иностранным агентом.

За это ее на Родине призывали лишить звания Народной артистки Советского Союза, проверить законность доходов и дорогих квартир. Причем эти предложения звучали даже от депутатов. Тогда, впрочем, говорили, что это ненавидящий России муж-иноагент науськал звезду эстрады.

Сегодня же агрессии в словах Примадонны нет “Я счастлива!” – заверила сбежавшая к евреям русская певица.


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