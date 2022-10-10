Канье Уэста заблокировали в соцсетях после оскорбительных сообщений, а друзья переживают за его психическое здоровье

Популярная социальная сеть для размещения фотоконтента решила заблокировать микроблог 45-летнего Канье Уэста за антисемитизм после того, как тот обратился к своему коллеге Diddy.

Это не игра. Ты будешь примером для всех евреев, которые надоумили тебя позвонить мне. Никто не смеет мне угрожать или оказывать на меня влияние. Я говорил тебе, это война. Займись собственными делами. Иисус – еврей, – гласил пост рэпера.

В публикации на другой площадке Уэст не забыл упомянуть и основателя запрещенной в РФ платформы Марка Цукерберга.

Посмотри, Марк. Ты прогнал меня, а ведь раньше был моим nigga, – заключил Канье уже после того, как его заблокировали.

Меж тем, инсайдеры таблоида Page Six сообщают, что близкие друзья Уэста всерьез обеспокоены его психическим состоянием и считают, что это самый сильный срыв, какой рэпер когда-либо переживал. По их мнению, неоднозначные выходки артиста напрямую связаны с его ментальным здоровьем. Странное поведение Канье не ограничивается нападками на звездных коллег. Не так давно артист резко высказывался в адрес компании Adidas, после чего бренд приостановил с ним контракт. А еще, у Канье началась бессонница, которая, к слову, в 2016 году привела его к госпитализации.

Кроме того, по словам источников, на прошлой неделе перед показом в Париже рэпер уволил своего агента, после чего отказался от изначальных планов и появился на шоу в теперь уже печально известном лонгсливе с лозунгом “White Lives Matter”. Более того, он без сожаления увольняет и других сотрудников, выступающих против его креативных идей. Все дело в том, что Канье в принципе планирует сменить команду и собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Друзья рэпера ищут хоть кого-то, кто мог бы достучаться до звезды и убедить его обратиться за профессиональной помощью. Пока что Канье к обсуждениям своего состояния не готов, и даже недавно подрался с приятелем, который пытался усмирить его саморазрушительное поведение.

Напомним, что свой диагноз Канье озвучил в 2019 году — рэпер страдает биполярным расстройством личности, которое характеризуется чередованием маниакальных и депрессивных фаз. Кстати, неделю назад о своих ментальных проблемах откровенно рассказала и бывшая девушка Канье, Джулия Фокс.