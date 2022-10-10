Том Круз станет первым актером, вышедшим во время съемок в открытый космос

Только Голливуд посчитал, что 60-летний Том Круз достиг своего кинематографического триумфа с недавним сиквелом “Топ Гана”, как герой блокбастеров вновь шагнул выше головы и согласился на проект, съемки которого пройдут в открытом космосе. Постановщиком фильма станет давний приятель Круза, режиссер “Идентификации Борна” Дуг Лиман.

Я думаю, что Том Круз ведет нас в космос, он ведет мир в космос, – сказала председатель кинокомпании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли в диалоге с BBC News.

Том Круз в фильме “Топ Ган: Мэверик” (2022)

Съемочной площадкой ленты станет МКС.

План таков. У нас с Томом в разработке отличный проект… Мы запустим ракету на Международную Космическую станцию и начнем, – подтвердила она.

Лэнгли отметила, что часть сцен будет снята на земле, однако “космическая” часть сюжета для Круза, как для актера и каскадера, будет по-настоящему экстремальной. По словам Лэнгли, Том Круз станет “первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределами космической станции”. Вместе с кинозвездой на этот беспрецедентный шаг пойдет актер Джерри Магуайр, так же известный тем, что выполняет большинство опасных трюков на съемках самостоятельно.

Отметим, что отечественные киноделы все же опередили голливудских несмотря на то, что производство нового блокбастера было запланировано еще до пандемии COVID-19. Первой актрисой в космосе стала Юлия Пересильд, слетавшая ради съемок в фильме “Вызов” на МКС еще в 2021 году. Кстати, наземная часть съемок “Вызова” завершилась на прошлой неделе на космодроме “Байконур”. Картина выйдет в прокат в День космонавтики, 12 апреля 2023 года.