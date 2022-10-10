Мнение: Как лицемерие Запада завело его в тупик

Снова заговорили про банкротство Кредит Суисс, которое может подтолкнуть к краху всю западную финансовую систему. Это крупный инвестиционный банк, формально швейцарский, а на деле международный. Акции банка, которые в 2015 стоили 25 франков, опустились к началу этого года до 9 франков, а сейчас рухнули ещё вдвое, до 4 франков за акцию. Рынок не верит в будущее Кредит Суисс (ссылка).

Что важнее, в несколько раз подорожала страховка от банкротства банка (ссылка). Если власти Швейцарии не спасут банк, заполнив его дыры напечатанными деньгами, банкротство может поставить мировой рекорд.

Аналогичные проблемы наблюдаются и у банка Ю-Би-Эс, ещё одного швейцарского гиганта, и у многострадального Дойче Банк, который давно уже стал зомби, и не обанкротился до сих пор только потому, что власти Германии не могут позволить ему рухнуть (ссылка).

Напомню, западный мир не видел нормального кризиса уже двадцать лет, так как кризис 2007-2008 залили деньгами, так что он не сумел очистить экономику от накопившихся проблем. Дальше мы наблюдали 15 лет околонулевых процентных ставок, которые создали идеальную среду для распространения смертельной болезни. Сейчас вся система разваливается на глазах, как старый деревянный барак, который сгнил до основания, так как его никто не обслуживал и не чинил. Теперь починить барак уже невозможно — только снести и построить заново. Вопрос только в том, как именно будет проходить снос: цивилизованно, с участием профессиональных строителей, или стихийно, в виде обрушения перекрытий.

И Кредит Суисс, и Дойче Банк, и даже Ю-Би-Эс можно спасти, напечатав нужное количество евро или франков. Проблема в том, что такие простые решения всего лишь переводят проблему на более высокий уровень. Не допустили в кризис 2007-2008 банкротства крупных предприятий? Тогда будут банкротиться банки-гиганты. Спасёте и банки-гиганты тоже? Тогда начнут банкротиться целые страны. Напечатаете ещё денег? Добро пожаловать в гиперинфляцию, которая обнулит всё.

Кстати, скоро зима, и эту зиму Европе придётся прожить в условиях дефицита газа, тогда как США, в свою очередь, будут страдать от дорогой нефти. Простые граждане не замёрзнут, — век назад было ещё тяжелее, и ничего, — но многие предприятия окажутся неконкурентоспособными. И, опять-таки, залить проблему деньгами не получится, так как уже сейчас инфляция местами двузначная, а кое-где — почти на грани гиперинфляции. Безответственные политики решили избежать маленькой боли в кризис 2007-2008 — по тем же причинам, по которым некоторые пациенты отказываются ложиться на плановую операцию. За последние 15 лет болезнь прогрессировала, теперь никакая операция пациенту уже не поможет.

Аналогичным образом умерла экономика позднего СССР. Сталин, при всех его многочисленных ошибках, не раздавал безвозвратных кредитов даже во время Войны, так как понимал, к чему это приведёт. Хрущёв включил печатный станок, начал раздавать деньги планово-убыточным заводам и колхозам. Брежнев продолжил его политику, и уже в восьмидесятые годы советские граждане могли наблюдать экономический коллапс, выразившийся в неспособности советской экономики обеспечить себя товарами и едой.

Мы должны сказать спасибо США за начатую против нас в 2014 открытую прокси-войну. Все эти 8 лет мы постепенно отвязывались от западной финансовой системы, а после февраля 2022 начали прямо-таки рубить канаты. Процесс продолжается: сегодня, к примеру, Газпромбанк прекратил банковские операции в Швейцарии (ссылка). Благодаря такой отвязке Россия может рассчитывать на западном кризисе даже заработать.

Что касается Запада, то его погубило собственное лицемерие — он так долго отменял тех, кто кричал «король голый!», что зашёл в итоге в цивилизационный тупик.

Свежий пример. Главком ВСУ Валерий Залужный, то есть глава всех вооружённых сил Украины, выложил на днях в свой твиттер фотографию, на которой он позирует в браслете с гитлеровской свастикой. Вот скриншот твита, вот ссылка на сам твит, вот ссылка на крупное украинское СМИ, перепостившее ту же фотографию. Российские журналисты, понятно, написали об этом инциденте (ссылка).

А вот на на Си-Эн-Эн, на Би-Би-Си и на Дойче Велле про браслет Залужного ничего не пишут, как будто ничего особенного не произошло. Современный Запад слишком слаб, чтобы смотреть в лицо неприятным фактам. И это, пожалуй, ещё одна хорошая новость для нас.