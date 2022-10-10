Скандалы: Физико-математические школы столицы лишились ведущих педагогов из-за мобилизации

Частичная мобилизация может обернуться серьёзными проблемами в сфере образования

На фоне острой нехватки кадров педагоги мужского пола получают повестки или уезжают из страны, а учащиеся остаются без учителей, преподавателей и спортивных тренеров. В ряде случаев равноценной замены педагогам фактически нет. Наиболее тяжёлая ситуация сейчас складывается в сельских школах, где за последние годы дефицит учителей достиг катастрофических масштабов. Однако с трудностями сталкиваются и учебные заведения крупных городов. В частности, физико-математические школы столицы буквально за несколько дней лишились ведущих учителей математики и физики.

«У нас катастрофа. Один из лучших учителей Москвы и всей России, который набрал три математических класса в школе 444, уехал из страны. В связи с этим я хочу объяснить власть предержащим, что, если для них хоть немного важно наше будущее, они должны не только планировать не брать учителей, но и дать учителям полную бронь, броню, стопроцентные гарантии неучастия в военных действиях. Иначе те, не будучи уверенными в своём будущем, уедут», – написал в соцсетях доктор физико-математических наук, популяризатор математики Алексей Савватеев.

Родители, дети которых учатся в ведущих физико-математических школах Москвы, рассказывают, что в первые дни после объявления мобилизации из учебных заведений стали увольняться учителя математики, физики и информатики, в том числе уникальные специалисты, найти замену которым очень сложно.

– В школе № 444 за несколько дней уволились четыре ведущих математика, которые не только вели уроки, но и готовили детей к олимпиадам на кружках, – рассказывает мама восьмиклассника.

«Родители и дети пребывают в полной растерянности, некоторые поступали в школу ради конкретных учителей. В других топовых школах у друзей тоже есть потери – уезжают за границу математики, физики, информатики», — Мама восьмиклассника из Москвы

– При этом некоторых педагогов школы потеряли ещё весной-летом, но тогда было хотя бы достаточно времени, чтобы найти им замену. Сейчас всё происходит в разгар учебного года и проведения олимпиад, влияющих на поступление в вузы. Что говорить, если части старших тренеров лишилась даже сборная команда Москвы по математике. Кто теперь будет готовить ребят к региональному и заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников, не очень понятно.

Тем временем московские учителя, которых школьники считают незаменимыми, не только уезжают из страны, но и получают повестки. Учащиеся 8-го кадетского класса школы № 1539 на днях записали видеообращение по поводу призыва своего педагога Игоря Руцкова: они пытаются добиться возвращения классного руководителя. По свидетельству их родителей, учитель смог расположить к себе детей с непростым характером. В результате кадеты не только дисциплинировались, но и стали занимать призовые места на международных конкурсах.

Взрослые боятся, что после мобилизации педагога класс будет расформирован.

Беспокоит родителей и ситуация вокруг детских спортивных школ. Подавляющее большинство тренеров – это здоровые мужчины в возрасте до 40 лет.

– Сын занимается в футбольной школе, у команды старшего года рождения тренера уже мобилизовали. Всё это происходит в разгар Летнего первенства Москвы по футболу, в котором участвуют ребята. Понятно, что всё это не может не сказаться на их дальнейшей подготовке и моральном настрое. Дети очень переживают. Сестра живёт в Нижегородской области, у них там уже мобилизовали нескольких тренеров из физкультурно-оздоровительных комплексов. Скоро в детских секциях будет просто некому работать, вопрос отсрочки для таких специалистов пока даже не поднимался, – поделилась с «Октагоном» мама юного спортсмена Елена.

В сельских школах в случае призыва мужчин-учителей и вовсе складывается критическая ситуация: педагогов на замену брать фактически неоткуда. Многие специалисты уже давно сменили профессию или переехали в города из-за мизерных зарплат, а оставшиеся работают на две ставки.

Министр просвещения Сергей Кравцов пока никак не реагирует на ситуацию и не пытается добиться отсрочки хотя бы для педагогов, уход которых критичен для учебных заведений. В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев лишь заверил общественность, что частичная мобилизация серьёзно не повлияет на жизнь современной школы, институтов и техникумов.

Из-за бездействия профильных ведомств бороться за педагогов приходится учащимся и их родителям. В некоторых случаях учителей удаётся оставить в школе.

Благодаря общественному резонансу был пересмотрен вопрос о мобилизации сельского учителя физкультуры и ОБЖ из Волгоградской области Дамира Казипа. Помимо уроков, педагог вёл в школе занятия в кружках, после его отъезда выполнение учебного плана оказалось под угрозой. После поднявшегося в СМИ шума и обращения учащихся к губернатору освободили от мобилизации и финалиста Всероссийского конкурса «Учитель года», преподавателя истории, обществознания и права из Пскова Илью Казанцева, которому ранее пришла повестка.

Однако не всем школам в регионах удаётся оперативно достучаться до властей. Например, школьникам из деревни Дорогино под Уфой и их родителям отказали в просьбе вернуть единственного учителя биологии – 29-летнего Урала Ишмухаметова. Несмотря на обращения руководства школы, администрации района и самих учеников, педагог был мобилизован. А лауреата Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» Мираса Ишдавлетова из Башкирии забрали сразу же после его победы. 26 сентября педагог получил звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан», а уже 28 сентября был отправлен в воинскую часть.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее обращалась к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой дать отсрочку от мобилизации всем учителям начальной и средней школы, однако пока этот вопрос висит в воздухе.

По мнению председателя комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное образование» Виктора Панина, к вопросу отсрочки от мобилизации для учителей необходимо подходить дифференцированно.

«Предоставление отсрочки для всех учителей приведёт к тому, что люди начнут массово устраиваться в школы не потому, что реально хотят учить детей, а просто чтобы избежать мобилизации», — Виктор Панин, председатель комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг «Российским гражданам – достойное образование»

– Ни к чему хорошему это не приведёт, – говорит эксперт. – К тому же далеко не все российские учителя-мужчины являются уникальными или незаменимыми специалистами, на которых держится вся школа. По-хорошему, нужен избирательный подход, но загвоздка в механизме его осуществления. Вопрос – кто и как будет выбирать тех, кого необходимо оставить в школе, и будет ли этот подход честным и объективным в том числе со стороны руководства школ. Лично мне кажется, что в конечном итоге отсрочка от мобилизации не коснётся учителей, педагогов дополнительного образования и спортивных тренеров, их слишком много.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с «Октагоном» высказал мнение, что в первую очередь отсрочку от мобилизации нужно предоставлять именно учителям сельских школ.

– На мой взгляд, учителям сельских школ должна предоставляться отсрочка от мобилизации, – считает депутат. – На сегодняшний день в школах 75 российских регионов наблюдается кадровый дефицит. Не хватает педагогов, конечно, и в городских школах, но в сёлах вопрос стоит наиболее остро. Напомню, что даже в 1944 году часть мужчин с педагогическим образованием отправляли с фронта в школы. Но пока на государственном уровне речь идёт о предоставлении отсрочки от мобилизации учёным и преподавателям, имеющим степени кандидата и доктора наук.

Преподаватели вузов в настоящий момент также пребывают в неизвестности. 28 сентября глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев сообщил в своём телеграм-канале, что отсрочка от призыва будет предоставлена всем аспирантам и лицам с учёной степенью кандидата или доктора наук. Однако до сих пор никакие официальные документы по этому поводу не были опубликованы.

Сами преподаватели обращают внимание на то, что в вузах работает немало перспективных молодых специалистов, которые уже окончили аспирантуру, но ещё не защитили кандидатскую диссертацию. Вопрос, что будет с ними, остаётся открытым.

– Обычно с момента окончания аспирантуры до получения учёной степени проходит время, иногда и несколько лет, – объясняет преподаватель Николай Осокин. – В последние годы было сокращено количество диссертационных советов, выйти на защиту стало сложнее, это занимает больше времени. Между тем ещё с весны начался отток кадров из университетов. После объявления частичной мобилизации за границу уехало приличное количество молодых преподавателей. Некоторых из них сложно, а иногда, в случае с авторскими камерными курсами, и невозможно заменить. Есть и случаи мобилизации педагогов в разных регионах страны. Пока Правительство обсуждает, кому из научных сотрудников и преподавателей предоставить отсрочку, мы теряем человеческий капитал, последствия этого могут оказаться весьма серьёзными. Понятно, что невозможно освободить от мобилизации всех, но всё же учёные и преподаватели явно могут принести больше пользы на своём основном месте работы.

Светлана Цикулина

Оригинал материала: “Октагон”