«ОДК-Сатурн» принял участие в работе Дня промышленности Ярославской области

На главной деловой площадке Ярославской области «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха продемонстрировал научно-технологический потенциал, интеллектуальные и производственные возможности, а также свою роль в объединении усилий промышленного сектора региона для поддержания темпов экономического и технологического развития в новых экономических условиях.

«ОДК-Сатурн» представил в ходе Дня промышленности Ярославской области инновационные разработки и технологические решения. В числе экспонатов – макет судового двухтопливного газотурбогенератора мощностью 8 МВт. Это полностью отечественный продукт, он разработан для решения задач импортозамещения в проектах освоения месторождений морского шельфа Российской Федерации. Посетители выставки смогли также увидеть детали перспективных авиационных газотурбинных двигателей, изготавливаемые «ОДК-Сатурн» с использованием новых материалов и критических технологий, например, таких как аддитивное производство и трехмерное ткачество.

Представители «ОДК-Сатурн» приняли участие в деловой программе Дня промышленности. Предприятие вступило организатором заседания Ярославского регионального отделения (ЯРО) Союза машиностроителей России, основной темой которого стало взаимодействие в новых условиях правительства региона, промышленников, научно-образовательных учреждений в части пополнения предприятий квалифицированными кадрами, поиска новых технологических решений.

«Основу валового продукта региона составляет продукция промышленных предприятий разных отраслей. Будучи крупнейшим работодателем Ярославской области, мы активно участвуем в данном мероприятии. Мы видим свою роль в консолидации интеллекта промышленников Ярославской области во благо выполнения заказов каждого по своим направлениям. И встреча в ходе Дня промышленности тому способствует», – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор «ОДК-Сатурн», председатель ЯРО Союза машиностроителей России Виктор Поляков.

В рамках заседания ЯРО Союза машиностроителей России состоялась первая встреча Клуба главных инженеров Ярославской области.

– Впервые по инициативе правительства Ярославской области мы открыли работу Клуба главных инженеров. Состоялось первое ознакомительное заседание, с участием свыше 20 технических руководителей предприятий региона. Общих тем для обсуждения у нас много, например, трансформация мировых рынков станкостроения. Такие встречи внутри региона будут способствовать решению стоящих перед нашей промышленностью задач в области импортозамещения и ускорению темпов технологического развития, – сказал главный инженер «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

С докладом о развитии центра компетенций ОДК по работе с технологическими проектами на заседании ЯРО Союза машиностроителей России выступил директор по инновационному развитию «ОДК-Сатурн» Дмитрий Иванов. О концепции создания нового производственного учебного центра «ОДК-Сатурн» в Рыбинске рассказала директор по персоналу «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

По окончании деловой программы состоялась церемония награждения лучших промышленных предприятий области по итогам работы в 2021 году. За значительные достижения в области промышленного производства, активную работу с федеральными институтами государственной поддержки промышленных предприятий и увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней «ОДК-Сатурн» отмечено Почетной грамотой губернатора Ярославской области.

День промышленности Ярославской области – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие, проводимое правительством региона и ЯрТПП. Здесь обсуждаются актуальные вопросы развития промышленного производства, укрепляются деловые контакты. В этом году в мероприятии приняли участие более 500 представителей бизнес-сообщества, органов исполнительной власти региона и муниципальных образований, институтов поддержки отрасли, научно-образовательных организаций.