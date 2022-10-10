Уход за волосами в ноябре: когда их лучше стричь и красить согласно лунному календарю

Если вы хотите, чтобы ваши волосы были здоровыми, хорошо укладывались и быстро росли, прислушайтесь к звездам, они помогут вам выбрать для процедур самое благоприятное время. Календарь стрижек и окрашиваний на ноябрь поможет вам заранее распланировать время и выбрать для посещения салона самый лучший период.

Положение Луны в разных знаках зодиака

Считается, что самыми благоприятными днями для посещения мастера или самостоятельных манипуляций с волосами являются дни нахождения Луны во Льве, Деве, Козероге и Тельце. Не рекомендуется оправляться в салон в знак Рыб, Водолея и Овна. Остальные дни являются нейтральными.

Если вы планируете отрастить волосы, посещайте парикмахерскую, когда Луна будет нарастающей (от новолуния до полнолуния), на последней неделе лунного месяца этого делать не стоит. Отличным периодом для роста и здоровья волос являются манипуляции с волосами в период полнолуния (с первого дня и до конца недели, в течение семи дней). Особо удачным будет период полнолуния, когда Луна находится в рекомендуемых для стрижки и окрашивания знаках (например, полнолуние в знаке Льва гарантирует вам наличие гривы, как у царя зверей).

Дни недели

Немаловажным является время визита к мастеру по дням недели. Если вы хотите избавиться от негатива, посетите салон в понедельник. Вторник поможет вам стать активным, среда поспособствует реализации планов по улучшению жизни, четверг улучшит ваше биополе, волосы станут гуще, шелковистее и здоровее в целом.

Пятница – удачный день для улучшения образа в целом, суббота поможет волосам получить дополнительный приток сил, в воскресенье не стоит не только менять прическу, но и мыть голову.

Календарь на ноябрь 2022 года

Самыми благоприятными днями для стрижек, окрашиваний, укладок и других манипуляций с волосами будут дни 2, 7, 8, 15, 16, 17 ноября.

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Даты 5, 21, 22, 25, 26, 27, 28 в целом считаются хорошими, хотя не такими удачными, как вышеперечисленные.

Дни 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 29 ноября по праву можно назвать нейтральными, поскольку они не являются ни хорошими, ни плохими. Если вы не отращиваете волосы (вам не нужен их стремительный рост), но хотите, чтобы прическа выглядела хорошо, посетите мастера или совершайте самостоятельные манипуляции с волосами именно в эти периоды.

Не самыми удачными считаются дни 1, 3, 4, 6, 23, 30 ноября. Если есть возможность отложить визит к парикмахеру, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. И уж тем более не стоит ничего делать самостоятельно, поскольку у вас вряд ли что-то получится (особенно если вы являетесь новичком в парикмахерском деле).

Крайне неблагоприятными являются дни 12, 14, 24 ноября. Предыдущая рекомендация о том, что не следует ничего делать с волосами, если есть такая возможность, остается в силе.