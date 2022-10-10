Цифровая, спиральная и с пляжной волной: различные типы химической завивки и что требуется для процесса

Как только мы слышим слова «химическая завивка», мы сразу вспоминаем 80-е. Но эта прическа прошла долгий путь – и по-прежнему весьма популярна. Хотите тугие кудри или свободные пляжные волны? Вот 11 различных типов химической завивки, которые вы можете сделать в салоне.​

Что такое завивка

При химической завивке используются химические вещества, которые меняют текстуру ваших волос. Этот процесс включает в себя разрушение молекулярных связей в каждой пряди и приведение их в желаемый вид, чтобы вы могли превратить прямые волосы в локоны или волны. Независимо от того, делаете ли вы горячую или холодную завивку, на ваши пряди будут накладываться бигуди.

В чем разница между горячей и холодной химической завивкой

Обе процедуры изменяют текстуру ваших волос, но процессы разные. При холодной завивке используется щелочной раствор, который наносится на сухие волосы перед их наматыванием на бигуди, что позволяет создать более плотные и четкие кудри. Этот вариант, как правило, более распространен, потому что он дешевле и быстрее, чем горячая завивка.

Для горячей завивки используется кислотный раствор, который наносится на влажные волосы, после чего пряди наматываются на нагретые бигуди. Этот процесс создает более крупные и свободные локоны и часто менее опасен из-за используемого раствора. Горячая завивка также имеет тенденцию давать более естественные результаты и является отличным выбором для тонких или поврежденных прядей.

Какой тип химической завивки выбрать

Тип химической завивки зависит от нескольких факторов: длины и текстуры ваших волос, хотите ли вы сосредоточиться на всей голове или на отдельных участках и чего вы пытаетесь достичь с помощью химической завивки – создать больший объем, упругость, кудри, волны или все вышеперечисленное? Чтобы сделать выбор было проще, мы предлагаем вам познакомиться с 11 различными типами химической завивки!

Спиральная завивка

Эта классическая завивка позволяет получить плотные локоны в форме штопора. Ее обычно предпочитают обладательницы длинных волос, так как она может сделать пряди короче. В этой технике используется сильный химический раствор, волосы наматываются вертикально на стержни, чтобы получился спиральный узор. Поскольку спиральная завивка требует очень много времени (это может занять от двух до пяти часов), она требует самого тщательного ухода из всех возможных. Тем не менее, результаты могут сохраняться около шести месяцев.

Пляжная волна

Химическая завивка «пляжная волна» обеспечивает мягкий взъерошенный вид (только держится до четырех месяцев, а не один день). Если у вас прямые волосы и вам нужно увеличить объем, стилист с помощью специального состава поможет создать эффект небрежных локонов.

Объемная волна

Подобно химической завивке «пляжная волна», эта процедура создает более крупные и свободные волны. Для завивки объемной волной используются крупные бигуди, которые могут придать объем и форму прямым прядям. Это одна из самых популярных перманентных завивок, потому что вы получаете естественно выглядящую волну, которая не требует особого ухода. Результат сохраняется от трех до пяти месяцев.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Цифровая завивка

Цифровая завивка, зарегистрированная в Японии в 2007 году, распространилась по всему миру. В этой высокотехнологичной химической завивке, самой продолжительной из всех, с результатами, сохраняющимися до года, используются более мягкие химические вещества, которые восстанавливают волосы (в отличие от многих традиционных перманентных завивок, в которых используются агрессивные химические вещества). Пряди наматываются на бигуди с регулируемой температурой, чтобы создать свободные волны и более объемные локоны. Самый большой минус? Процесс занимает несколько часов и является одним из самых дорогих в списке.

Химическая завивка с завитками

Барышни с более короткими волосами, как правило, лучше всего выглядят с этими жесткими и упругими локонами, которые она создает. При этой технике используются невидимки и зажимы, чтобы придать локонам форму. Еще одна причина рассмотреть эту завивку: используется меньше агрессивных химикатов, и она занимает всего около 20 минут, поэтому вы можете проводить меньше времени в салоне. Результат сохраняется от трех до шести месяцев.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Точечная завивка

Точечная завивка (также известная как частичная завивка) предназначена для определенной части ваших волос. Хотите ли вы просто добавить объем на макушке или вам нужно завить истонченные прядки – химические вещества и бигуди используются только в этой области. Этот тип химической завивки также может быть полезен для кудрявых девушек, которые хотят создать более однородные локоны. Поскольку вы завиваете только часть волос, рекомендуется делать точечную завивку раз в несколько несколько недель.

Корневая завивка

Еще одна частичная завивка, на этот раз касается только корней. Чтобы придать объем, раствор наносится не дальше 5 до 10 сантиметров от корней волос. Подобно точечной химической завивке, это отличное средство для тех, кто хочет большего объема, но не хочет завивать всю шевелюру. Вам также придется регулярно подвивать волосы, чтобы поддерживать аккуратный внешний вид.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Стержневая завивка

Присоединившись к семейству частичной химической завивки, эта процедура пропускает корни и фокусируется на середине стержня и концах волос, создавая иллюзию слоев. Чтобы добиться желаемого эффекта, на различные участки волос наносятся бигуди разного размера. В результате вы получаете больше глубины и объема, которые сохраняются от четырех до пяти месяцев.

Многослойная завивка

Этот стиль похож на стержневую завивку в том, что он также дает многослойный вид, а для создания комбинации тугих и свободных локонов используются различные бигуди. Эффект отлично подходит для средних и длинных прядей, а сохраняется от на протяжении нескольких месяцев.

Завивка, увеличивающая объем

Как следует из названия, этот тип химической завивки обеспечивает объемные волны и является отличным вариантом для людей с тонкими волосами. Различные бигуди используются для создания свободных завитков. Эффект сохраняется на протяжении шести недель.

Прямая завивка

Это полная противоположность другим типам завивки в этом списке. Прямая завивка, также известная как «обратная завивка», превращает натуральные вьющиеся волосы в прямые. Эта горячая завивка использует щелочной раствор для разрушения связей, но на этот раз она растягивает вьющиеся или волнистые волосы. Для выпрямления прядей используется утюжок для волос. Внешний вид сохраняется от трех до шести месяцев.