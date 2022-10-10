 

Ольга Бузова хочет детей от певца Jony

10.10.2022, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ольга Бузова на странице своего профиля в одной из соцсетей рассказала, от кого хочет детей. Как оказалось, бывшая участница шоу «Дом-2» предпочла бы родить наследников от певца Jony.
Не стесняясь выразить свои чувства публично, 36-летняя российкая поп-дива призналась в чувствах к Jony. В очередном сезоне шоу «Маска» исполнитель покорил сердца как публики, так и строгих членов жюри. Джахид Афраил оглы Гусейнли, выступающий под псевдонимом, моложе Бузовой на десять лет, однако это не останавливает Ольгу Бузову. В аккаунте в одной из социальных сетей селебрити сообщила, что влюблена в артиста азербайджанского происхождения. Более того, именно с ним она согласна завести детей.

Интересно, что в «Маске» выступала бок о бок с другими участниками и сама исполнительница хитов «Танцуй под Бузову» и «Мало половин». Однако, в отличие от Jony, девушка не смогла обаять ни телезрителей, ни судей шоу, из-за чего ей пришлось покинуть сцену в самом начале.

Jony же, скрывавшийся под маской Крокодила, сумел не только дойти до финала, но и занять первое место. Стоит отметить, что после болезненного расставания с Давидом Манукяном, более известным, как Дава, Ольга Бузова не встречается с каким-либо мужчиной. Ее сердце свободно и вполне вероятно, что отечественная публика вскоре услышит о новом громком романе звезд.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09.22 / “Надеюсь, пластика меня не затянет”: певица Слава рассказала о любви “прибрать лишнее”

08.07.21 / Новым тренером сборной России станет Зарема Салихова

21.08.20 / Мнение: Омским врачам пришлось ходить по минному полю

20.01.21 / Российская делегация «гордо отказалась» участвовать в заседании комитета ПАСЕ по отравлению Навального

10.08.21 / Скандалы: «Зе» готовится к войне всех против всех

01.07.20 / Звезда “Теории большого взрыва” Кейли Куоко показала свадебные фото из личного архива

14.10.20 / Нагорный Карабах (1991 – 1994): неоконченная война

06.06.22 / Мнение: Эксперты по “отмене”

17.06.21 / «Нетраханный полк»

29.08.21 / Коммунисты заложили первый камень в фундамент храма на месте покушения на В.И.Ленина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика