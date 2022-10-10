Ольга Бузова хочет детей от певца Jony

Ольга Бузова на странице своего профиля в одной из соцсетей рассказала, от кого хочет детей. Как оказалось, бывшая участница шоу «Дом-2» предпочла бы родить наследников от певца Jony.

Не стесняясь выразить свои чувства публично, 36-летняя российкая поп-дива призналась в чувствах к Jony. В очередном сезоне шоу «Маска» исполнитель покорил сердца как публики, так и строгих членов жюри. Джахид Афраил оглы Гусейнли, выступающий под псевдонимом, моложе Бузовой на десять лет, однако это не останавливает Ольгу Бузову. В аккаунте в одной из социальных сетей селебрити сообщила, что влюблена в артиста азербайджанского происхождения. Более того, именно с ним она согласна завести детей.

Интересно, что в «Маске» выступала бок о бок с другими участниками и сама исполнительница хитов «Танцуй под Бузову» и «Мало половин». Однако, в отличие от Jony, девушка не смогла обаять ни телезрителей, ни судей шоу, из-за чего ей пришлось покинуть сцену в самом начале.

Jony же, скрывавшийся под маской Крокодила, сумел не только дойти до финала, но и занять первое место. Стоит отметить, что после болезненного расставания с Давидом Манукяном, более известным, как Дава, Ольга Бузова не встречается с каким-либо мужчиной. Ее сердце свободно и вполне вероятно, что отечественная публика вскоре услышит о новом громком романе звезд.