За прошедшие три недели число берущих листовки на улице людей сократилось в десятки раз

Согласно материалам, опубликованным рекламным агентством RuOutdoor в ежемесячном отчёте, с середины сентября резко сократилось число людей, берущих флаеры из рук у промоутеров.

По неясным причинам подавляющее большинство людей, отказывающихся от листовок – мужчины.

Эксперты фирмы связывают это с тем, что из-за ухудшения погодных условий растёт число инфекционных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. Мужчины, являясь особо уязвимой категорией населения, избегают контактов, поскольку опасаются, что неизвестный им человек вместе с листовкой может передать и вирус.

– Он мне с этим флаером ещё что-нибудь подсунет, у меня так одного друга увезли [в больницу], – цитирует агентство одного из прохожих в пресс-релизе.

Агентство рекомендует бизнесу искать иные пути распространения рекламной продукции. Также в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой неэффективным был признан и поквартирный обход.

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