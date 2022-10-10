35 лет не общался с отцом и стал опекуном юноши с синдромом Дауна: необычная судьба Егора Бероева

Сегодня Егор Бероев известен не только как артист, но и как добропорядочный человек. Актер много лет живет в счастливом браке с Ксенией Алферовой, чтит память о своем знаменитом дедушке и совершает благородные поступки. Однако не все с его жизни складывалось гладко. Например, несмотря на свое трепетное отношение к семье, Бероев долгие годы не общался с родным отцом.

Егор Бероев родился в 1977 году и вырос в семье актеров. Его мама, Елена Бероева, посвятила себя театральной сцене, дед, Вадим Бероев, был одним из самых популярных артистов СССР, а отец, Вадим Михеенко, запомнился зрителям по фильму “На край света”. Несмотря на это, родные не думали, что Егор тоже захочет стать актером.

Дело в том, что в детстве Бероев больше увлекался живописью, чем актерским мастерством. К тому же, в школьные годы он впервые выступил на сцене, но в процессе чувствовал себя очень неуверенно. Близкие были уверены, что Егора не заинтересует карьера артиста. Однако после окончания школы он неожиданно поступил в Щепкинское училище.

При этом будущий актер не стал подавать документы в ГИТИС, где учились его мать и знаменитый дед. Егор не хотел пользоваться привилегиями известной фамилии, хотя всегда гордился Вадимом Борисовичем. А вот к отцу у него было совсем другое отношение.

Родители Бероева развелись, когда он был маленьким. Следующие 35 лет сын и папа не общались. Сначала семью против отца настраивала бабушка актера, а потом он и сам не захотел выходить с родителем на контакт. Так продолжалось до тех пор, пока Вадим Михеенко не обратился к взрослому наследнику публично. Вскоре отец и сын наконец встретились. Егор смог забыть детские обиды и простил родителя.

К счастью, в любовных делах Егора Бероева обошлось без драм. Он ответственно подошел к выбору второй половинки и женился на Ксении Алферовой. Супруги живут счастливо уже больше 20 лет и вместе воспитывают дочку Евдокию. Пару объединяет не только любовь к творчеству, но и жизненные убеждения. Егор и Ксения давно занимаются благотворительностью и помогают детям с особенностями развития. А в 2018 году звезды взяли на себя ответственную роль опекунов юноши с синдромом Дауна.

Знаменитости оформили опеку над

Владом Саноцким, когда тот потерял маму. Супруги привязались к воспитаннику и не могли допустить, чтобы его определили в психоневрологический диспансер. В результате Влад стал членом их семьи. Ксения и Егор обустроили для подопечного жилье и помогают ему адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе.