Ушла от мужа, потеряла сына и воспитывает четверых детей: что случилось с актрисой Антоновой

Наталия Антонова не только построила успешную карьеру, но и создала большую и крепкую семью. Сейчас артистка счастлива в браке со вторым супругом, воспитывает четверых наследников и мечтает еще раз стать мамой. Одним словом, в личной жизни звезды царит гармония. Однако так было не всегда. В свое время Антонова пережила тяжелый развод и столкнулась с настоящим горем, потеряв ребенка.

Наталия Антонова появилась на свет в 1974 году. Родители будущей звезды не были связаны с творчеством, да и сама она долгое время не думала об актерской карьере. Но все изменилось, когда Антонова увидела спектакль с участием Леонова, Абдулова и Пельтцер. Игра артистов настолько пленила Наталию, что она прошла подготовку в театральной студии и стала студенткой “Щуки”.

На экранах актриса дебютировала в 1997 году, снявшись в картине “На заре туманной юности”. А сегодня на счету звезды около 80 работ в кино. Одной из ролей, которая принесла Антоновой громкий успех, стала главная роль провинциальной девушки Полины в сериале “Другая жизнь”.

Если карьера артистки складывалась легко, то в личной жизни ей не раз приходилось сталкиваться с тяжелыми испытаниями. С первым супругом, Александром Вершининым, звезда познакомилась на своих дебютных съемках. Вскоре влюбленные поженились, а через год у них родился сын Артем.

К сожалению, брак оказался неудачным и продержался всего несколько лет. Наталия ушла от мужа, когда поняла, что они друг другу не подходят. После тяжелого развода актриса долго не решалась на новые отношения. Однако сердце звезды смог покорить врач Николай Семенов.

Мужчина окружил Наталию вниманием и во всем ей помогал. Через некоторое время артистка поняла, что готова создать семью. В 2005 году пара сыграла свадьбу. Супруги вместе воспитывали сына Натальи и наследника Николая от прошлых отношений. А потом у них появились общие дети: Никита и Максим.

Сейчас в семье Антоновой царит счастье и гармония. Актриса воспитывает четверых повзрослевших наследников и мечтает снова стать мамой. А несколько лет назад звезде пришлось пережить страшное горе. В 2018-м Наталья родила еще одного сына, но через два месяца мальчика не стало. Артистка очень тяжело переживала потерю и не сразу решилась рассказать о случившемся.

К счастью, со временем Наталье удалось оправиться от горя. Сегодня звезда не только активно снимается, но и занимается живописью. Впрочем, самым главным для Антоновой по-прежнему остается ее семья.