Взрыв фуры и частичное разрушение Крымского моста: что известно

Доклад СК и реакция Кремля: «украинские спецслужбы устроили теракт на критически важной гражданской инфраструктуре».

9 ОКТЯБРЯ, 21:00 МСКДоклад главы СК Путину: взрыв фуры — теракт. Заказчики и исполнители — украинские спецслужбы, граждане РФ и иностранных государств

Вечером 9 октября, на следующий день после взрыва грузовика на Крымском мосту, в результате которого погибли три человека (один из них — водитель фуры), еще трое, по другим данным, числятся пропавшими без вести, а конструкциям моста был нанесен урон, Кремль опубликовал видео с докладом главы СК о результатах предварительного расследования инцидента. Доклад заслушал президент Путин.

Бастрыкин несколько раз назвал случившееся «терактом», который осуществили спецслужбы Украины, некоторые граждане РФ и других государств на пути следования фуры через Краснодар на Крымский мост. Путь этот, по словам Бастрыкина, шел из Болгарии через Грузию, Армению, Краснодарский край — и на Крымский мост.

В середине доклада Бастрыкин, говоря о том, что следователям удалось определить круг лиц, организовавших проезд фуры по территории РФ, называет грузовик «автобусом».

Бастрыкин также рассказал, как за прошедшие полтора дня следователи и криминалисты-взрывотехники провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и «в значительной степени» завершили ряд экспертиз, в том числе генетическую. Результаты экспертиз и работа оперативников ФСБ позволили определить заказчиков и исполнителей теракта, однако не вполне выяснены еще цели и задачи подрыва — на этот счет глава СК заявил, что следствие еще идет.

В конце публичной части доклада президент Путин повторил за Бастрыкиным его тезис: теракт на объекте критически важной гражданской инфраструктуры, заказчики и исполнители которого — украинские спецслужбы.

На этом публичная часть доклада была окончена.

На понедельник назначено совещание Путина с членами Совбеза РФ, анонсированное ранее в администрации президента РФ.

ПОДРОБНОСТИ

—