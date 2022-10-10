 

Взрыв фуры и частичное разрушение Крымского моста: что известно

10.10.2022, 15:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Доклад СК и реакция Кремля: «украинские спецслужбы устроили теракт на критически важной гражданской инфраструктуре».

9 ОКТЯБРЯ, 21:00 МСКДоклад главы СК Путину: взрыв фуры — теракт. Заказчики и исполнители — украинские спецслужбы, граждане РФ и иностранных государств

Вечером 9 октября, на следующий день после взрыва грузовика на Крымском мосту, в результате которого погибли три человека (один из них — водитель фуры), еще трое, по другим данным, числятся пропавшими без вести, а конструкциям моста был нанесен урон, Кремль опубликовал видео с докладом главы СК о результатах предварительного расследования инцидента. Доклад заслушал президент Путин.

Бастрыкин несколько раз назвал случившееся «терактом», который осуществили спецслужбы Украины, некоторые граждане РФ и других государств на пути следования фуры через Краснодар на Крымский мост. Путь этот, по словам Бастрыкина, шел из Болгарии через Грузию, Армению, Краснодарский край — и на Крымский мост.

В середине доклада Бастрыкин, говоря о том, что следователям удалось определить круг лиц, организовавших проезд фуры по территории РФ, называет грузовик «автобусом».

Бастрыкин также рассказал, как за прошедшие полтора дня следователи и криминалисты-взрывотехники провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и «в значительной степени» завершили ряд экспертиз, в том числе генетическую. Результаты экспертиз и работа оперативников ФСБ позволили определить заказчиков и исполнителей теракта, однако не вполне выяснены еще цели и задачи подрыва — на этот счет глава СК заявил, что следствие еще идет.

В конце публичной части доклада президент Путин повторил за Бастрыкиным его тезис: теракт на объекте критически важной гражданской инфраструктуры, заказчики и исполнители которого — украинские спецслужбы.

На этом публичная часть доклада была окончена.

На понедельник назначено совещание Путина с членами Совбеза РФ, анонсированное ранее в администрации президента РФ.

ПОДРОБНОСТИ

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07.20 / Исследователи смогли расшифровать предсказания «Книги вечности»

22.07.22 / Мнение: Новые недружественные страны

16.09.22 / Микродозирвание продуктов по уходу за кожей защитит ее от раздражения

06.08.21 / Лукашенко объявил джихад Литве

23.02.22 / В день рождения принцессы Швеции Эстель королевский дом представил ее новый портрет

13.02.22 / Мнение: Три дня до начала войны…

01.05.21 / Посольство США ограничивает объем предоставляемых консульских услуг после запрета на прием на работу местного персонала

15.02.22 / Как живут отправленные в США дети Малышевой

17.02.22 / «Очень странная история»: Вишневский не дождался от Смольного ответа по гаражам «Маяк»

05.05.22 / Эксперты по правам человека осудили преследование журналистов, освещающих войну в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика