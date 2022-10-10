Хайди Клум и ее 18-летняя дочь Лени в новой рекламе нижнего белья Intimissimi

Пока мы с нетерпением ждем первой рекламной кампании с новым амбассадором Intimissimi Дженнифер Лопес (контракт с поп-звездой бренд подписал 27 сентября с целью повысить узнаваемость бренда в США), компания представила съемку с топ-моделью Хайди Клум и ее дочерью Лени Клум, которая недавно радикально сменила имидж и перекрасилась в жгучую брюнетку. 49-летняя звезда подиума и 18-летняя начинающая модель позируют в кадре в кружевных комплектах белья белого и черного цвета, которые дополняют только босоножки тех же оттенков.

Это уже не первая совместная фотосессия Хайди и Лени: в декабре 2020 года они снялись для немецкого Vogue, причем для Лени та съемка стала дебютом в модельном бизнесе.

В августе Лени, которая уже подписала контракт с модельным агентством, регулярно снимается для журналов и участвует в дефиле, переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы начать обучение в колледже. Там же она сейчас живет со своим бойфрендом, хоккеистом Арисом Рачевски.

Во время интервью в программе The Late Late Show Хайди Клум призналась, что пока непросто переживает разлуку с дочерью. Например, поначалу из-за тревоги звонила ей каждые два часа.

Это так грустно. Она только что переехала, и я ей позвонила. Обычно она поднимает трубку, но тут три-четыре часа я ничего не слышала от нее. И тут же у меня в голове крутятся мысли: “Где она? Что она делает? Почему она не отвечает?”. Я уже начинаю беспокоиться. Теперь мне нужен номер ее соседки по комнате, чтобы я могла названивать ей, если Лени не возьмет трубку,

Напомним, что Лени – дочь немецкой модели Хайди Клум и итальянского бизнесмена, менеджера “Формулы-1” Флавио Бриаторе. Однако с ним Хайди рассталась еще до рождения девочки и стала встречаться с музыкантом Силом. Сил и Хайди поженились в мае 2005 года в Мексике, и являются официальными родителями четырех детей – дочерей Лени и Лу, а также сыновей Генри и Йохана. В декабре 2009 года, когда Лени было пять лет, он удочерил ее. В 2021-м Сил и Хайди расстались.