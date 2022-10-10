Звезда фильма “Громкая связь” Анастасия Уколова стала мамой

Анастасия Уколова, известная по ролям в сериале “Молодежка” и фильме “Громкая связь”, впервые стала матерью! 28-летняя актриса, которая родила в одной из столичных клиник, призналась, что пополнение в семье произошло еще в первой половине сентября, но решилась рассказать об этом только сейчас.

У нас родился малыш! Правда, родителями мы стали еще в середине сентября, а вот момент рассказать об этом выдался только сейчас.

Наша история с мужем началась еще в школе, в 13 лет в Пятигорске… Тогда это была первая любовь… А теперь это новый человек! Невероятно. В такие моменты кажется, что действительно кто-то наверху все спланировал еще тогда, заранее.

Очень сложно было скрывать беременность, а теперь вас ждут все мои фото за эти чудо-девять месяцев!

Свой пост она сопроводила черно-белыми фотографиями, сделанными в родильной палате.

Это уже второй брак актрисы. Напомним, что Уколова повторно вышла замуж в июне, но имя супруга не раскрывает. Ранее она была замужем за режиссером и оператором Антоном Зенковичем. Пара прожила вместе три года, а в 2019-м подала на развод. Расставание прошло мирно.

Я никогда не верила, что люди спокойно расходятся и продолжают общаться и поддерживать друг друга, а оказалось, что это про нас! Нам и сейчас нравится делиться новостями и успехами друг с другом, – делилась актриса.

Анастасия Уколова в “Громкой связи” Анастасия Уколова в “Молодежке”