Талант Бузовой – Личное мнение

Голенька Бузова отметила годовщину выхода своего альбома. Кто-нибудь из вас слушал его? Тем не менее, альбом есть и ему исполнился годик:

«Сегодня ровно год моему альбому. В такие моменты особенно ощущаешь, как быстро летит время. Как будто это было вчера, а пролетел целый год».



Фото: Соцсети

Чтобы подчеркнуть важность события, в экстремистской и запрещённой социальной сети гОленька выложила и кусочек танцев на шесте.

Удивительное и даже уникальное качество Бузовой в том, что у неё почти ничего не получается.

Ну такое вот — что бы ни делала, всё как-то не очень. Если вы думаете, что это легко, что это и вы бы не смогли, это не так.

Очевидно, что это талант. Талант Бузовой.

Например, ляжет вся в макияже гОленька и изображает из себя спящую. Все ржут. Или вот к годовщине альбома на шесте пытается танцевать — опять все ржут, глядя на эти несуразные попытки оседлать железную палку.

Или умствовать начнёт бывает — тут вообще люди даже не смеются, а в ступор впадают.

Именно поэтому Бузова известна и популярна. Её можно попросить сделать… Да хоть что можно поросить, и это вызовет у публики оторопь!

Спой, гОленька! Голенька запевает, а все сидят ошарашенные и не могут принять, как вообще это возможно показывать.

Вот и весь секрет. Просто талант.

А какой талант у вас?

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