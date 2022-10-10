Мнение: Модернизация БАМа и Транссиба, дороги в России и США, импортозамещение дорожных полимеров

1. Скептики полагают, что Россия или вовсе не может перенаправить торговые потоки на Восток, или может, но только спустя десятилетия. На самом деле, мы уже далеко продвинулись на этом пути. Вот, например, обзор от «Ленты» (ссылка). Цитирую фрагмент:



В 2021 году были достигнуты все целевые параметры программы первого этапа развития Восточного полигона по нацпроекту. Сданы нескольких важнейших объектов для повышения транспортной доступности дальневосточных регионов и увеличения объема перевозок товаров между Россией и Китаем. Построены новый Байкальский тоннель на перегоне Дельбичинда — Дабан, мостовой переход через реку Зея, электрифицирован последний участок до границы с Китаем железной дороги Борзя — Забайкальск. <…>

Грандиозным достижением в ходе реализации нацпроекта стало строительство нового Байкальского тоннеля, открытого 28 июля 2021 года на Байкало-Амурской магистрали Восточно-Сибирской железной дороги.

Это одно из крупнейших искусственных сооружений в России. Он построен на перегоне Дельбичинда — Дабан, между Иркутской областью и Республикой Бурятия, и соединяет Сибирский и Дальневосточный федеральный округа.

Длина нового Байкальского тоннеля — 6682 метра. Прокладка тоннеля обеспечила увеличение пропускной способности в два с половиной раза: с 17 до 85 пар поездов в сутки.

А вот про текущую работу:

Второй этап модернизации Восточного полигона по КПМИ должен завершиться в 2024 году. Его реализация нацелена на расшивку узких мест для повышения скорости грузопотоков. Конечной целью поставлено сокращение срока доставки всех грузов из Азии в Европу до семи суток.

Новый двухпутный Керакский тоннель на перегоне Ковали — Ульручьи позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на забайкальском участке Транссиба. Строительство нового тоннеля длиной 926 метров началось в 2021 году. В апреле 2022 года проходка верхней части нового тоннеля была выполнена на 70 процентов. Работы идут круглосуточно, с двух сторон одновременно. Встреча проходческих бригад запланирована на осень 2022 года, после чего начнется внутренняя железобетонная отделка тоннеля.

И это только про тоннели. А ещё строятся мосты и развязки, грузовые станции, логистические комплексы, электрифицируются участки ж/д. Благодаря этому объём транзитных контейнерных перевозок на азиатском направлении удалось в 2021 году нарастить на 25%. Расшивка оставшихся узких мест может дать ещё больший прирост.

Что действительно стало проблемой для России в последнее время, так это безопасность инфраструктуры. Наши недруги уже добрались до «Северных потоков» и Крымского моста, могут они устроить диверсии и на других важнейших объектах. В этом плане азиатское направление выигрывает у западного вчистую: террористических государств на этом направлении нет.

2. Качество дорог в России удивляет американцев. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):



Благодаря интернету мы лучше узнали Запад. Не говоря о том, что многие россияне часто бывали за границей, тысячи живут и в состоянии составить собственное мнение о том, как там все устроено.

Меня, например, не так уж сильно удивили дороги в Европе. В России во многих местах не хуже, а строительство магистралей, развязок, эстакад и мостов идет полным ходом. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, все же расстояния у нас, прямо скажем, не европейские. Но потихоньку жизнь меняется.

Дороги Америки меня иногда просто поражают. В основном они, наверное, неплохие, но иногда видишь полный беспредел, в России немыслимый.

В 2016 году американский писатель Джеймс Брэдли три недели провел в Москве и честно пытался найти выбоины на дорогах. Да так и не нашел. После чего усомнился во всей антироссийской пропаганде, развернутой в американских СМИ.

«Открытия» начались еще в аэропорту Шереметьево «приятно удивившем» Брэдли своей «тишиной и эффективностью» в сравнении с нью-йоркским аэропортом имени Джона Кеннеди (JFK). Американец вызвал себе машину через фирму Uber и оказался в салоне «элегантного BMW с бесплатным беспроводным доступом в интернет, с чем ему до тех пор, по его признанию, «сталкиваться не доводилось» (вот же ж дикие люди). Из окна этой машины, когда темп движения в городе замедлился, он и заметил «нечто весьма отличное от Нью-Йорка — отсутствие выбоин.

Джеймс Брэдли: «Накануне поездка за рулем в JFK была обычным лавированием между ямами и вздыбленным асфальтом. А тут, в этой якобы истерзанной экономике, на всем пути в город ни одной выбоины не оказалось».

В Москву Брэдли приезжал для деловых встреч с «широким кругом людей — ученых, писателей, телевизионщиков, бизнесменов». «Живут и работают они по всему городу, так что я часами ездил в такси. Поиск выбоин превратился для меня в навязчивую идею».

Вот что он пишет: «За последнюю пару лет я потратил более $1,2 тысячи на ремонт покрышек и ободов колес в результате жесткой езды по нью-йоркским колдобинам. Я глядел во все глаза, но нигде — от жилых районов до промышленных зон и от центра города до окраин — ни одной выбоины не заметил».

Еще из его откровений: «В Нью-Йорке провалы в дорожном полотне, как правило, оправдываются ссылками на ужасные зимы. В Москве зимы суровее, но дороги гладкие, как полотно».

И еще: «Может, транспортным властям крупных американских городов съездить в Москву? Можно было бы прямо из такси с Wi-Fi сбросить домой коллегам фотографии, показывающие, как город суровой зимой поддерживает в порядке превосходную инфраструктуру. И, может быть, нам, американцам, стоит начать оспаривать непрерывный «барабанный бой» наших лидеров с их искаженными и негативными взглядами на Россию».

3. Импортозамещение пробралось и в сферу дорожного строительства. Без качественных дорог мы теперь не останемся (ссылка):

В России, без преувеличения, просто бум дорожного строительства. Уже мало кто может спорить, что за последние годы качество российских дорог выросло кардинально, и вполне себе приблизилось к европейскому уровню.

Но важно еще и то, что значительно выросло и качество строительства наших дорог. Шутка про то, что весной в России сходит не только снег, но и асфальт с дорог, уже неактуальна. У нас действительно научились делать хорошие дороги.

Произошло это благодаря современным технологиям, применяемым в производстве асфальтобетонной смеси. Климат России для дорог – сущий ужас. Потому-то весной и сходил асфальт, что применяемые материалы просто не выдерживали нашу русскую зиму.

Но в последние годы в России освоили применение новейших полимерно-битумных вяжущих материалов, которые позволили сделать асфальтобетонную смесь более стойкой к низким температурам и к их перепадам.

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) — материалы на основе традиционных битумов с добавлением полимеров типа СБС (стирол-бутадиен-стирол) и пластификатора. ПБВ по сравнению с традиционным битумом имеет лучшие показатели качества:

— повышенную сопротивляемость к деформации;

— улучшенные свойства при высоких и низких температурах;

— повышенное сопротивление износу.

Все бы хорошо, но эти высокотехнологичные ПБВ производились в России по иностранным технологиям и с использованием импортных компонентов. Они теперь недоступны для России. И перед страной стоит другой вопрос: «А сможем ли мы дальше продолжать в том же духе модернизацию наших дорог?» Ведь для того что бы импортозаместить технологии и компоненты нужно время.

На самом деле, этот вопрос уже решен. Всего 2 месяца потребовалось компании «Газпром нефть» для того, чтобы разработать полностью импортонезависимую отечественную альтернативу ПБВ и внедрить её в производство на Московском НПЗ. <…>

Московский НПЗ и раньше обеспечивал половину строительства дорог в столичном регионе, но сейчас стал делать материалы по собственной технологии производства и из российских компонентов. Причем мощность битумной установки, которая и без того была самой мощной в Европе, была в начале года повышена.