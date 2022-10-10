Мнение: Сингулярность

Пока ответ Кремля на удар по Крымскому мосту производится в режиме «Разберусь как следует и накажу кого попало». Утренние удары в час пик по городам Украины — это как раз «кого попало». Учитывая скудость запасов ракет, террор по площадям (а Украина — это всё-таки крупнейшая страна в Европе после России и площадей у нее достаточно) скоро иссякнет по банальной причине — закончатся ракеты. Точнее, подойдут к пределу, за которым остается неприкосновенный запас. Если адекватность окончательно покинула кремлевских, то они зачерпнут и оттуда. Что увеличит масштаб разрушений и жертв, но и только. Возникнет вопрос — что дальше?

В запасе у Путина есть всё те же три возможности: повышение уровня мобилизации до полной, удары тактическими ядерными боеприпасами и применение стратегических ядерных боеприпасов. Иные возможности либо исчерпаны, либо показали свою неэффективность или неспособность.

Наземные наступательные действия прекратились в июле, и с тех пор инициатива перешла к ВСУ — именно они «на земле» теперь определяют рисунок и ход боевых действий. Для перелома и перехвата инициативы была запущена «частичная» мобилизация, которая показала крайнюю степень «изношенности» всей мобилизационной системы. Двести тысяч поставленных под ружье (во всяком случае, эту цифру озвучил Шойгу) — это, по всей видимости, текущий предел возможностей. И проблема здесь не только и даже не столько в возможностях рассылать повестки и отправлять на сборные пункты, сколько в том, что инфраструктура мобилизации как таковая отсутствует. Нет ничего — ни полигонов, ни лагерей размещения, ни запасов обмундирования и амуниции, проблемы с оружием. Нет командного состава, способного организовать из толпы мобилизованных хотя бы маршевые роты. То есть 200-300 тысяч — это реальный предел возможностей системы, и попытка проведения полномасштабной мобилизации приведет к ее коллапсу.

Кроме того, нужно понимать, что одномоментное изъятие из экономики значительного числа работоспособных кадров приведет к ее остановке. Если точнее — то еще хуже — к хаотичной работе, когда везде на всех участках будут происходить микро-, мини- и достаточно масштабные катастрофы. Которые нужно будет «расшивать» в ручном режиме, и это в условиях полного развала всей управленческой вертикали.

Так что сомнений в том, что Путин может отдать приказ о проведении полной мобилизации, нет, сомнения возникают на этапе реализации этого приказа и совершенно нет никаких сомнений в его последствиях.

Военное значение полной мобилизации будет крайне невелико: противник ведет технологичную войну против войны хождения строем. Пулемету без разницы — фаланга с копьями или лава конницы. Главное, чтобы патронов хватило. Пакету Хаймарса все равно, сколько будет в толпе, которую он накроет: пятьдесят или пятьсот человек. Поэтому массовый призыв если и даст некоторое преимущество, то некоторое и ненадолго. КПД у мобилизации а-ля Кремль чудовищно низкий.

Но, повторюсь — особых сомнений в том, что такой приказ может быть отдан, нет. И очень даже вероятно, что его отдадут.

Когда станет ясно, что это не работает тоже, останутся только два союзника — килотонны и мегатонны. Конечно, это при условии, что толпа мобилизованных будет покорно идти на пулеметы и благополучно истребляться на месте. Может случиться неприятность — эта толпа с оружием развернется и пойдет по домам. Кстати, сюжет более чем неиллюзорный, потому что в условиях, когда смысл происходящего не очень понятен, а в руках оружие, мотивация «Штыки в землю» возникнет очень быстро. Наша турбо-патриотическая общественность на этот счет имеет мнение, что массовые расстрелы дезертиров быстро исправят положение, но думаю, что это мнение крайне ошибочное — и опять же, в условиях тотального демотивирования личного состава штыки могут не просто воткнуть в землю, а повернуть против расстрельных команд. Это, конечно, всё почти досужие рассуждения, реальность будет разной. Но точно не однозначной, а значит — хаотической. В довесок к имеющемуся и созданному дополнительно мобилизацией хаосу. Система управления всем этим бардаком, скорее всего, перестанет справляться задолго до наступления общего коллапса.

После всего (а на эту фазу уйдет от силы месяц-полтора) в Кремле сообразят, что ставка на полную мобилизацию не сработала, а потому подойдут к последним фазам — передаче командованию полномочий на нанесение тактических ядерных ударов. Иначе говоря, принимать решения, сколько и куда бросить, будут уже непосредственно генералы, а затем — полковники и майоры. Управление событиями окончательно уйдет из рук кремлевских, так как зарядов много, за каждым решением физически уследить будет невозможно.

Хочу отметить, что решение о полной мобилизации однозначно запустит подобную цепь, так как события будут развиваться в рамках своей внутренней логики и практически без участия кремлевского руководства. Оно просто стронет с горы лавину, а далее обойдутся без него.

Здесь опять же стоит понимать, что в тылу региональные феодалы, прекрасно понимая, к чему идет дело, начнут лихорадочно собирать свои собственные региональные военные структуры, вооружать их имеющимся на территории региона вооружением. На этой базе начнут возникать военные союзы с обменами (вы нам танки, мы вам пару самолетов. Вы нам камаз берц — мы вам контейнер бронежилетов, и так далее) Дезертиров, массово бегущих с фронта домой, будут принимать и вместо отдачи под трибунал, ставить в ряды уже местных ополчений. Так что пока на фронте будет идти развал всего, регионы будут приобретать, причем в ускоренном порядке, внутреннюю субъектность и выстраивать структуры союзничества (а также будущей вражды). Начнут наводиться мосты с внешними силами и выстраиваться внешнеполитические союзы без участия Москвы.

Я думаю, что при подобном развитии событий до ядерных ударов дело может либо вообще не дойти, либо они не успеют развернуться в полномасштабный формат, так как на этом этапе неизбежно внешнее вмешательство в происходящее. Пока туземцы лупят друг друга луками и стрелами, это мало кого беспокоит. Но если дикари начнут дубасить друг друга чем-то серьезным, то вмешательство белых людей на этом этапе становится единственно возможным. Кстати, предупреждение бывшего советника по безопасности Болтона о том, что после принятия решения о ядерных ударах Путин становится законной военной целью, стоит воспринимать абсолютно серьёзно. Это как раз такая логика.

В любом случае решения для Кремля уже нет. Он не может остановиться, он не может прекратить. Он не может ничего изменить, разве что только увеличить масштаб разрушений. Это и есть катастрофа — любое решение ведет к точке, где управление перестает существовать. Классическая сингулярность. Когда вы попадаете в поле притяжения черной дыры, и выйти из него невозможно, что бы вы ни делали, вы закончите свой путь в одной точке.

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