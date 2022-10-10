Плиссе с белой футболкой и кюлоты с поясом-лентой: современные модели комфортных женских брюк

Брюки — один из базовых элементов гардероба. Для создания современных и стильных образов важно знать, какие фасоны и модели нынче в моде. Рассматриваем самые актуальные варианты этой осени и вдохновляемся идеями.

Джинсы с высокой талией

Подойдут для создания луков в стиле кэжуал. Прекрасно сочетаются как с облегающим верхом, так с и с кофтами оверсайз.

Кюлоты

Эти укороченные брюки свободного кроя удобны тем, что не стесняют движений. Пополните гардероб таким изделием с высокой талией.

Оригинально смотрятся женские брюки-кюлоты с поясом-лентой. Их лучше сочетать с укороченными топами.

Палаццо

При желании можете пополнить гардероб палаццо (фасон аналогичен кюлотам, но здесь штанины длинные) из плотного тяжелого материала. В таких штанах вы не замерзнете в прохладную осеннюю погоду.

Клетчатые

Для создания луков в повседневном стиле обратите внимание на брюки спортивного плана, но с принтом в клетку. Такой рисунок в моде в текущем сезоне. Сочетайте клетчатые штаны с однотонным верхом.

Плиссе

Не только плиссированные юбки, но также и плиссированные брюки являются трендовыми в этом сезоне.

Их можно сочетать с футболками, блузами, рубашками в зависимости от того, куда вы отправляетесь и образ в каком стиле вам нужно создать. Сочетание с белой футболкой – универсальный вариант.

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Джоггеры

Это очень удобные штаны с резинками в районе щиколоток. Сверху могут застегиваться на пуговицы или на молнию либо фиксироваться с помощью эластичной резинки. Такие брюки можно сочетать с кроп-топами, футболками, спортивной обувью.

Карго

Штаны с большими накладными карманами — мастхэв для девушек, которые хотят скрыть свою худобу. Отдавайте предпочтение карго с высокой талией. Допускается объемный верх в виде худи или пуловера.

Атласные

Для создания вечернего наряда подойдут атласные брюки прямого кроя (можно с атласной лентой в районе талии). Сочетайте их с элегантной обувью на каблуках, с блузами с рюшами и оборками либо с лаконичной майкой или футболкой в минималистичном стиле.