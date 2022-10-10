 

Алла Пугачева молится за российских поклонников в Израиле и за мир

10.10.2022, 14:17, Разное
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Алла Пугачева со страницы своего профиля в одной из соцсетей обратилась к своим российским поклонникам. Выехавшая в Израиль народная артистка СССР заявила, что молится за соотечественников, умеющих отличать правду от лжи и за мир.
Не так давно вернувшаяся после полугодового отсутствия в РФ Алла Пугачева снова покинула родину. Певица демонстративно обозвала своих недоброжелателей на странице своего профиля в социальной сети и выехала в Израиль. Сейчас народная артистка СССР обнародовала новую публикацию, на которой пояснила о своем отношении к российским поклонникам. Певица молится за соотечественников, поддержавших ее и супруга в эту трудную минуту.

Певица поблагодарила всех приверженцев ее таланта, умеющих, с ее слов, «отличать правду от лжи». Также исполнительница хитов «Любовь, похожая на сон» и «Миллион алых роз» оценила любовь публики к ее творчеству. Находясь на Святой земле, Алла Пугачева молится за любовь и мир.

Стоит отметить, что в Россию Примадонна возвращалась в Российскую Федерацию, по одной из версий, чтобы дети смогли обучаться в школе вместе с соотечественниками. Однако полторы недели назад вместе с ними она снова отправилась за границу. Супруг артистки Максим Галкин с самого момента выезда из страны в марте до сих пор находится за рубежом. Юморист дает концерты по всей Европе, а также в Австралии. В то же время в РФ он объявлен иностранным агентом, получающим финансирование от заинтересованных лиц или структур за пределами РФ.


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