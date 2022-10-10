Мнение: О рисках упреждающего удара по Путину… Кто погорит первым?

На уходящей неделе поступило предостережение всем россиянам «Приготовиться!». Переодеться в чистое, уладить земные дела, покаяться и помолиться, в конце концов. Дважды поступило. И это не блеф ©

Американский президент Джо #Байден прямо признал, что мир столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса в 1962 году. И она реализуется в том случае, если текущая ситуация «действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается» на данный момент. А Джон Болтон, советник по национальной безопасности при предшественнике нынешнего главы Белого дома, воинственно заявил, что если российский президент Владимир #Путин отдаст приказ применить ядерное оружие, то это может стать его «собственной предсмертной запиской». Ибо он в таком случае — «законная военная цель».

Просто поразительно, как люди, поставившие год назад цель предотвратить локальный военный конфликт, теперь ведут дело к мировой ядерной войне!

Но хуже того…

… «ядерным шантажом» занялся руководитель совсем не ядерной страны, располагающей, однако, собственной атомной энергетикой. Украинский президент Владимир #Зеленский призвал #НАТО нанести «упреждающий удар» по России, чтобы не допустить применения ею даже тактического ЯО против Украины. К слову сказать, его американский патрон особо подчеркнул, что знает своего российского коллегу Владимира Путина «достаточно хорошо» и уверен: тот «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного, биологического или химического оружия».

То есть, с одной стороны, глава Белого дома понизил уровень «ядерной угрозы» со стратегического до тактического. Но с другой — тут же расширил диапазон возможных рисков на весь спектр ОМУ. И не только на поле боя.

Но всё-таки главный глашатай апокалипсиса пока — Владимир #Зеленский. 6 октября он призвал #НАТО нанести «упреждающие удары» по России. Естественно, с благородной целью — чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Он не уточнил, имел ли он в виду превентивный ядерный удар по Кремлю или применение обычного оружия по российскому СЯО.

Конечно, эти несколько слов произвели эффект разорвавшейся бомбы. Тьмы политиков, экспертов и просто неравнодушных граждан бросились к «первоисточнику», чтобы уточнить, не ослышались ли они.

Нет, не ослышались. Владимир Зеленский говорил по-украински, но высказался однозначно: «Что должно сделать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но самое главное, и я снова обращаюсь к международному сообществу (как уже обращался до 24 февраля): превентивные удары! Чтобы они знали, что с ними будет, до того, как применят [ядерное оружие], а не наоборот. Не ждать, когда #Россия нанесет ядерный удар, а потом сказать «ах, вот ты какой, теперь мы ответим так-то». Пересмотреть, как оказывать давление, вот что должно сделать НАТО».

Конечно, потом начались «оправдашки». Априори лживые и потому неуклюжие. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров позже пояснил, что его патрон на самом деле призывал к «превентивным санкциям» — якобы это следует из контекста его упоминания 24 февраля. Но это заведомая ложь, ибо военно-политический блок НАТО — совсем не по части экономических или финансовых санкций. Да и понятие «упреждающий удар» (англ.: preemptive strike) понимается в таком контексте вполне однозначно. Ну и последующие объяснения первого лица Украины, что он якобы имел в виду «превентивные пинки» (preventive kicks) — это уже совсем на дурачков рассчитано. Ибо никакие экономические #санкции не отменят положений российской ядерной доктрины, допускающих применение СЯО, например, в случае «угрозы существованию государства».

Тем более, что Владимир Зеленский не в первый раз призывает НАТО применить силу против России. Так, в начале марта он несколько раз требовал от Альянса «закрыть небо» над Украиной или «предоставить свою силу или оружие». На что даже «ястреб», тогдашний премьер Великобритании, лучший друг Украины Борис Джонсон вынужден был ответить, что это невозможно, ибо поставило бы НАТО на грань войны с Россией.

Но главное всё-таки не в том, адекватен ли нынешний украинский президент (о заявлениях «дедушки» лучше вообще не рассуждать в подобном контексте, памятуя об Уголовном кодексе). А в том, что за последние две недели тема возможного применения любого ЯО опустилась с уровня «немыслимого и невозможного» на ступень, где предметом дискуссий становятся как условия и вероятности его применения, так и потенциальные ответные меры. То есть, незаметно произошёл переход почти что в практическую плоскость. Ступенью ниже будет уже обсуждение лучших практик спасения в «Армагеддоне» и выживания в «постапокалипсисе».

А там ведь и действительно могут «шарахнуть», причём не обязательно кремлёвские?

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