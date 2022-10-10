 

“Одни из тех самых лучших в аду”: Пригожин высказался о получивших тяжелые ранения бойцах “ЧВК Вагнера”

10.10.2022, 14:08, Разное
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“Шанс, что кто-то из них будет совершать преступления, маловероятен. Безусловно, я делаю все необходимое, чтобы они вернулись не только к нормальной жизни, но и в строй. Плачу за все это я из своего кармана, и так уже почти 10 лет”, – приводит слова Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Он также указал на неоценимый вклад ветеранов из “ЧВК Вагнера” в СВО. Предприниматель уверен: эти люди защищают Родину, пока многие отказываются делать это.

“Это те герои, которые блюдут честь и величие России, пока многие расслабляют жопы на диванах и, будучи полными профанами, дебилами и дилетантами, рассказывают страшилки про алчных наемников. А чтобы вас не охватывала критика в отношении этих парней то представьте себе на их месте без ног и без рук ваших детей. И запихайте языки в задницу”, – сообщил Пригожин.

При этом предприниматель указывает на соответствующие риски. С ними сталкиваются многие сотрудники ЧВК.

“Работы бывают разные, на некоторых работах люди теряют совесть, на некоторых – разум. Бойцы ЧВК «Вагнер», выполняя свою работу, зачастую теряют жизнь, и делают это достойно, на благо своей страны, “во славу русского оружия”, – поделился предприниматель.

Бизнесмен также отметил, что работа “ЧВК Вагнера” неоценима. Он сделал акцент на том, что все сотрудники идут на службу исходя из своих нравственных идеалов. Те же, кто не уверен в подобных убеждениях, “меряют других по себе”.


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