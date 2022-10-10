 

Пока бабушка Алла далеко: иноагента Галкина засняли в Испании в объятиях молодой красотки

10.10.2022, 14:08, Разное
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Позади концерты в Марбелье и Аликанте. На очереди два выступления в Барселоне. Именно в средиземноморском Аликанте, который входит в составе автономного сообщества Валенсия, Максима Галкина и засняли с крашеной прелестницей. Они обнимались прямо в гримерке!!!

Кадр из гримуборной пятого мужа Аллы Пугачевой опубликовал музыкальный обозреватель Михаил Марголис, который сейчас сам живет в Испании. И, как либерал, пропустить выступление высмеивающего России иностранного агента, конечно, не мог.

Правда, имени красавицы мы не узнаем. Но люди в комментариях под снимком уже зубоскалят. “Это молодая Пугачева?”, “А Как бабушка Алла к таким нежностям относится?” – пишут пользователи.

И тут в самое время вспомнить старую пословицу “Муж – в дверь, а жена – в Тверь”. Действительно, 73-летняя Пугачева с рожденными суррогатной матерью от иноагента детьми сейчас в Израиле, а это от Испании почти 4 тысячи километров. И со Святой Земли она огрызается на всех тех, кто ее ругает. “Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ”, – жена юмориста в соцсетях.


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