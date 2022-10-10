 

Звезда фильма “Она – мужчина” Аманда Байнс решила сменить профессию

10.10.2022, 13:59, Разное
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Звезда фильма “Она – мужчина” и других американских комедий Аманда Байнс начала обучение на мастера маникюра. Об этом она сообщила в своих социальных сетях. 36-летняя актриса опубликовала фотографии и видео из учебного заведения.

В косметологическом колледже, чтобы стать маникюрщицей! – написала актриса.

Звезда нулевых добавила, что, помимо изучения оказания услуг в сфере бьюти-индустрии, она продолжит заниматься собственном бизнесом. В том числе в ее планах – развитие линейки одежды и ароматов.

В начале нулевых Аманда Байнс была звездой подростковых ромкомов – она снялась в фильмах “Она – мужчина”, “Чего хочет девушка” и других. Однако после 2010 года актриса ушла в тень и лишь со временем выяснилось о ее алкогольной и наркотической зависимостях, а также нарушениях закона. В результате чего она проходила лечение в реабилитационных центрах на протяжении нескольких лет. После этого актриса попала под опеку своих родителей на девять лет, и только в марте этого года суд решил, что она может сама нести ответственность за свою жизнь.

А в июле этого года Аманда Байнс и ее бойфренд Пол Майкл решили окончательно расстаться через две недели после известия о разрыве помолвки. Они были вместе с начала 2020 года и почти сразу обручились.


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