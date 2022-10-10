 

Валерия Дергилева, Анна Грачевская, Иван и Виктор Добронравовы на премьере фильма в Москве

10.10.2022, 13:59, Разное
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В московском кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялась светская премьера новой семейной комедии “Иван Семенов: Школьный переполох”. Лента режиссера и продюсера Антона Богданова рассказывает о приключениях хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в самую обычную школу на окраине Перми. В новом классе Иван быстро находит себе друзей и проказничает еще хлеще, становясь кошмаром для всей школы. Эта картина – современное прочтение повести Л. Давыдычева 1961 года “Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника”.

Ленту первым зрителям представили: продюсер и режиссер Антон Богданов, актеры Роман Погорелов, Мария Шукшина, Валерия Дергилева, Александр Лойе, Роман Попов, Софья Мосина, Филат Новиков, Константин Костин, продюсер и сценарист Михаил Шулятьев, продюсер Михаил Чечельницкий и другие. Гостями премьеры стали Виктор Добронравов с семьей, Анна Грачевская с дочерью Василисой, Иван Добронравов с семьей, Елена Борщева с дочерью Умой, Александр Энберт, Таша Белая и многие другие.

Фильм в российских кинотеатрах уже с 13 октября.

Виктор Добронравов с семьейИван Добронравов с семьейВалерия ДергилеваЕлена Борщева с дочерьюАлександр ЭнбертАнна Грачевская с дочерьюРоман ПоповМария Шукшина


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