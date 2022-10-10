Мнение: Кто заказал банкира?

Еще десять лет назад, 20 марта 2012 в Лондоне стреляли в беглого российского банкира Германа Горбунцова. Киллер подкараулил его у дома, в котором тот жил и выпустил в жертву шесть пуль. Горбунцов был тяжело ранен, но выжил.

Киллер установлен. Им оказался гражданин Молдовы Виталий Проку, которого задержали в Москве в феврале 2013 -го, а летом того же года выдали Румынии, где приговорили к 21 годам тюремного заключения. За стрельбу в Бухаресте. Но не в Лондоне.

Расследование преступления в Лондоне до сих пор продолжается. Потому что не установлены заказчик и организатор покушения.

Встретившись в Лондоне с Германом Горбунцовым , я не мог не задать вопросов о покушении.

Первая программа после моего лондонского интервью с Германом Горбунцовым: «В Лондоне "слили" адвоката Веденина».

Документальный фильм «Конёк Горбунцова».

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