 

Трамп обвинил власти США в том, что они «почти вынудили» Россию ввести войска на Украину

10.10.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил американские власти в том, что они «почти вынудили» Владимира Путина ввести войска на Украину, пишет Newsweek. «Наша страна и наше так называемое руководство подначивали Путина», — подчеркнул он.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Соединённые Штаты в том, что они «почти вынудили» российского лидера Владимира Путина ввести войска на Украину, пишет Newsweek.

Об этом Трамп заявил в интервью правому каналу Real America’s Voice, который поддерживает бывшего главу Белого дома. Последний в ходе беседы раскритиковал администрацию Байдена, заявив, что её «риторика» в месяцы, предшествовавшие вводу российских войск на Украину, поспособствовала принятию Путиным этого решения.
 
«Если реально взглянуть на это, то они на самом деле его подначивали. Наша страна и наше так называемое руководство подначивали Путина. Я (тогда. — ИноТВ) сказал: знаете, своими заявлениями они почти вынуждают его войти (на Украину. — ИноТВ). Их риторика была такой тупой», — подчеркнул Трамп.
 
Однако, как отмечает Newsweek, он не привёл никаких конкретных примеров того, как именно США «подначивали» Путина.

Бывший американский лидер также, как пишет издание, «бездоказательно» заявил, что ввод российских войск на Украину «никогда» бы не произошёл, если бы он всё ещё был президентом США. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07.22 / Мнение: Заморозка

14.05.21 / Брючный костюм – одна из причин, почему мы привлекаем мужчин старше себя

10.06.22 / Мнение: Обреченные иностранцы

13.06.21 / Немецкие власти накануне матча Россия-Финляндия призвали российских иммигрантов воздержаться от самоубийств

29.07.22 / Москвичи пожаловались на невозможность обновить чипы в руках

03.02.22 / Мнение: Пришельцы в Израиле

16.07.22 / США и Египет вместе выражают озабоченность нехваткой продовольствия

25.08.22 / Премьер Саксонии – украинский конфликт нужно «заморозить» путём переговоров

08.10.21 / Суд впервые передал «нажитое на грехе» имущество в собственность РПЦ

24.12.21 / Кремль потратил на организацию пресс-конференции Путина 117 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика