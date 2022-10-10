Скандалы: «Слуги народа» срывают банк

Глава офиса президента Андрей Ермак меняет руководство Нацбанка Украины

О том, что главного банкира страны Кирилла Шевченко сменит ставленник Ермака Андрей Пышный, шушукаются уже давно. Никто, правда, не объясняет, в чём глубинный смысл этой затеи – безотносительно ещё большего кадрового укрепления главы офиса президента. А всё проще пареной репы – Шевченко наотрез отказывался запускать механизмы эмиссии гривны. И даже когда украинская валюта обвалилась с 27 гривен за доллар почти до 50, глава Нацбанка делал всё возможное, чтобы не допустить ещё большего обвала.

А Пышный – сторонник эмиссии. Киевские финансовые эксперты уверяют, что при смене руководства Нацбанка украинская валюта тут же обвалится, примерно до 90 гривен за доллар. Зато можно будет запустить печатный станок на полную катушку, напечатав достаточно денег, чтобы разом решить все проблемы с выплатами бюджетникам. И неважно, что зарплаты бюджетников при этом обесценятся минимум вдвое, главное – выполнить приказ президента Украины. Шевченко к подобным приказам оставался глух – в отличие от Пышного.

Формально Шевченко ставят в вину тот факт, что он якобы не обнародовал данные Нацбанка о финансовых поступлениях от западных партнёров (министр финансов Марченко обвинил Шевченко в том, что он не представил в министерство графики ежемесячных поступлений с момента начала спецоперации). Марченко, кстати, потребовал провести аудит предоставленных Западом средств и их расходования. В общем, похоже, что песенка Шевченко спета. А ещё похоже, что заложенная в бюджете на будущий год 20-процентная инфляция – чересчур оптимистичный и нереалистичный сценарий.

В общем, усилия Минфина по заморозке минимальной зарплаты (6700 гривен) можно сворачивать – Пышный напечатает денег столько, сколько потребуется. А вот как быть с инфляционным отчётом Нацбанка, в котором отмечены сокращение платёжеспособности у четверти украинских граждан на фоне сократившихся на 27 процентов зарплат? За последние полгода цены на продукты питания выросли на 30 процентов – поразительно, что украинский народ ещё терпит и не бунтует против «слуг народа».

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”