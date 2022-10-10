Какой сок лучше всего укрепит иммунную систему и поможет бороться с осенней простудой и вирусами

Фрукты и овощи, как известно, богаты витаминами. Приготовление сока из них — это быстрый способ получить всю пользу для здоровья от продуктов. Такие напитки отлично подходят для детей, которые не любят есть фрукты и овощи целиком. В сегодняшней статье мы более подробно расскажем, какие соки помогают укрепить иммунитет, эффективны в борьбе с сезонными вирусами и простудами.

Медицинская справка

Если вы страдает бессонницей или нужно очистить организм, для этого подойдет стакан простого сока. Когда иммунная система функционирует должным образом, она распознает вирусы, бактерии и паразитов и начинает быстро с ними бороться. Но, если вы хотите оставаться здоровым и бодрым, вы также должны внести свой вклад в формирование сильного иммунитета. Он нуждается в солидной дозе витаминов и минералов. Таким образом, еда является одним из самых мощных инструментов, необходимых для предотвращения болезней и поддержания иммунной системы в рабочем состоянии.

Как известно, 70 % иммунной системы сосредоточено в ЖКТ. Ежедневная доза свежих фруктов и овощей, качественного белка может помочь организму очень быстро восстановиться. Самый простой способ получить необходимый объем витаминов и минералов — приготовить сок. Каждый такой напиток содержит иммуностимулирующие питательные вещества.

Как приготовить сок дома?

Каждый может самостоятельно в домашних условиях готовить полезные для иммунитета соки. Для этого понадобятся соковыжималка или блендер, овощи и фрукты, а также немного специй и белок. Свежевыжатые соки легко усваиваются, имеют приятный вкус и являются полезным дополнением к обычным приемам пищи.

Далее в статье представлены несколько укрепляющих иммунитет рецептов соков, на которые стоит обратить внимание. Однако во фруктах много сахара, поэтому важно не переусердствовать. Эксперты рекомендуют использовать такие напитки в качестве дополнения к ежедневному рациону, но не как отдельный прием пищи. После приготовления напиток нужно сразу употребить.

Сок против простуды и гриппа

Такой сок богат антиоксидантами и витамином С. Кроме того, он еще и очень вкусный. Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

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Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо апельсины – 2 шт.; лимон – 1 шт.; морковь – 2 шт.; имбирь; куркума; мед – 1 ст. л.; теплая вода – 1 ст. л.

Очистите и нарежьте лимон, апельсины. Измельчите морковь, а имбирь и куркуму нарежьте мелкими кусочками. Сложите в блендер или соковыжималку все ингредиенты. Смешайте мед с теплой водой и влейте в сок, хорошо перемешайте. Готовый напиток можно разлить по маленьким чашкам.

Сок для детокса

Вечеринки и застолья — неотъемлемая часть жизни для многих людей. Их последствия часто проявляются в последующие дни. Употребление большого количества масла, соли и сахара провоцирует вздутие живота и даже истощение.

Чтобы справиться с этими неприятными последствиями, приготовьте детоксикационный напиток. Для него нужно смешать сок 2 морковей, 2 яблок с 2 столовыми ложками порошка имбиря. Кислотность яблок помогает сбалансировать морковный сок, а добавление имбиря улучшает метаболизм.

Сок против обезвоживания организма

Если вам не хватает жидкости в организме или нужно натуральное средство для утоления жажды, воспользуйтесь следующим рецептом. Положите в блендер половину огурца, 2 стакана нарезанного салата, 2 стебля сельдерея, 2 яблока и 1 апельсин. Смешайте все ингредиенты и наслаждайтесь вкусным напитком в течение дня. Салат, огурец и сельдерей имеют очень высокое содержание воды (до 96%) и быстро восполнят водный баланс.

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Сок для иммунитета после тренировок

Если вы хотите привести себя в тонус или похудеть с помощью спорта, после каждой тренировки нужно есть или пить что-нибудь с высоким содержанием белка. Это позволит пополнить запасы энергии и поможет организму быстрее восстановиться.

Например, богатый железом шпинат позволяет поддерживать выносливость, а помидоры увеличивают усвоение железа организмом. Для этого напитка потребуются 2 помидора, большая горсть шпината, 1 лимон и 4 веточки базилика. Смешайте все ингредиенты и употребляйте такой напиток после интенсивных тренировок.

Сок для энергии

Зеленый сок на основе овощей является отличным источником питательных веществ для лучшей работы иммунной системы. Основными его ингредиентами выступают шпинат, капуста, салат, брокколи и груши. Можно добавить горсть петрушки, чтобы получить дополнительную порцию витамина B6. Содержащиеся в соке витамины способствуют размножению иммунных клеток и выработке антител. Более того, в нем содержится 36 % дневной нормы кальция и 20 % витамина А.

Полезный напиток для детей

Для этого рецепта потребуется смешать 3 яблока, нарезанную кубиками свеклу, 3 моркови, стакан кусочков ананаса и 2 чайные ложки сиропа бузины. Напиток наполнен витамином С благодаря ананасам. А сироп бузины защищает от болезней и укрепляет иммунную систему.

Такое сочетание натуральных продуктов имеет потрясающий вкус, поэтому не откажутся пить такой сок каждое утро. Также можно добавить свежие листья мяты для аромата.