Зимний макияж не предусматривает много процессов. Лучшие варианты

Зимой многие жалуются, что им становится лень делать макияж. На улице темно и холодно, так хочется провести несколько дополнительных минут в обнимку с подушкой, а не стоять перед зеркалом, вырисовывая идеальные стрелки. Зимой все мы так или иначе испытываем стресс, так, может, дать организму возможность немного расслабиться и облегчить себе утреннюю задачу?

Вот несколько приемов, которые позволят выглядеть прекрасно, не затрачивая много времени.

Матовая кожа

Добиться естественного сияния кожи в зимние месяцы — непростая задача. Холодный климат, суровый ветер и центральное отопление – все это быстро лишает непосредственной привлекательности.

Манипуляции с макияжем и попытки компенсировать нехватку сияния не всегда увенчиваются успехом. Ваш идеальный выбор – матовая основа для макияжа и незначительное количество естественных румян.

Привлекательное мерцание

Нет, мы не про подростковый возраст, когда блесток много не бывает. Но розовые мерцающие тени для век прекрасно подойдут для зимнего периода. Пастельные оттенки и глянец – что может быть лучше?

Четкий контур подводки

В зимний период как никогда актуальны четкие стрелки на глазах. Главный секрет – подводка с тонким наконечником — самый простой инструмент для начинающих.

Только на первый взгляд рисовать стрелки сложно. На деле – всего две минуты у зеркала, и прекрасный образ готов.

Розовые щечки и губки

Зимой темно-красные румяна наиболее актуальны. Они позволяют создать эффект поцелуя ветра на щеках. А что может лучше дополнить зимний макияж, чем помада с глубоким ягодным оттенком? Стоит нанести ее на губы, и вы получаете желанный эффект, словно приложили немало усилий для создания этого макияжа. А главное, сочные губы отлично смотрятся даже в том случае, если вы игнорировали все остальные средства для макияжа, такие как тушь и тени. Косметика зимой тратится гораздо медленнее – это еще один плюс для бюджета.