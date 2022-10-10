 

Зимний макияж не предусматривает много процессов. Лучшие варианты

10.10.2022, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зимой многие жалуются, что им становится лень делать макияж. На улице темно и холодно, так хочется провести несколько дополнительных минут в обнимку с подушкой, а не стоять перед зеркалом, вырисовывая идеальные стрелки. Зимой все мы так или иначе испытываем стресс, так, может, дать организму возможность немного расслабиться и облегчить себе утреннюю задачу?

Вот несколько приемов, которые позволят выглядеть прекрасно, не затрачивая много времени.

Матовая кожа

Добиться естественного сияния кожи в зимние месяцы — непростая задача. Холодный климат, суровый ветер и центральное отопление – все это быстро лишает непосредственной привлекательности.

Манипуляции с макияжем и попытки компенсировать нехватку сияния не всегда увенчиваются успехом. Ваш идеальный выбор – матовая основа для макияжа и незначительное количество естественных румян.

Привлекательное мерцание

Нет, мы не про подростковый возраст, когда блесток много не бывает. Но розовые мерцающие тени для век прекрасно подойдут для зимнего периода. Пастельные оттенки и глянец – что может быть лучше?

Четкий контур подводки

В зимний период как никогда актуальны четкие стрелки на глазах. Главный секрет – подводка с тонким наконечником — самый простой инструмент для начинающих.

Только на первый взгляд рисовать стрелки сложно. На деле – всего две минуты у зеркала, и прекрасный образ готов.

Розовые щечки и губки

Зимой темно-красные румяна наиболее актуальны. Они позволяют создать эффект поцелуя ветра на щеках. А что может лучше дополнить зимний макияж, чем помада с глубоким ягодным оттенком? Стоит нанести ее на губы, и вы получаете желанный эффект, словно приложили немало усилий для создания этого макияжа. А главное, сочные губы отлично смотрятся даже в том случае, если вы игнорировали все остальные средства для макияжа, такие как тушь и тени. Косметика зимой тратится гораздо медленнее – это еще один плюс для бюджета.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12.21 / Классическая юбка со складками, простой белый свитер и позолоченные аксессуары: эффектные и женственные наряды на новогоднюю вечеринку

17.08.20 / Гламурная старость — модные китайские бабушки покорили соцсети

18.01.21 / Джастин Тимберлейк рассекретил имя их с Джессикой Бил второго сына

09.03.21 / Обрати свою собаку в иудаизм (+видео)

20.03.21 / Кипр ожидает возвращения российских туристов

19.05.21 / С возрастом волосы становятся тонкими и ломкими: 10 модных коротких стрижек для дам среднего возраста, которые решат проблему

27.12.21 / Как одеваться зимой тепло, но элегантно: стильные формулы от имиджмейкера и советы по составлению комфортных образов

20.06.22 / После провала полицейской реформы Вашингтон безуспешно пытается залить проблему деньгами

08.07.22 / Мнение: Одной краской мазаны?

14.07.22 / Мнение: Мелко, Маск!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика