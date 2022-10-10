 

Звезда “Игры престолов” Лена Хиди вышла замуж во второй раз

10.10.2022, 12:35, Разное
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На днях 49-летняя британская актриса Лена Хиди, наиболее известная ролью Серсеи Ланнистер в культовой “Игре престолов”, связала себя узами брака со звездой сериала “Озарк” Марком Менчакой. Камерная церемония состоялась в Апулии, Италия. На празднике присутствовали не только близкие и родные, но и звездные друзья молодоженов, в том числе коллега Хиди по “Игре” Софи Тернер с супругом Джо Джонасом, этим летом ставшие родителями во второй раз, и певец Рик Эстли, который прославился в 80-е. 

Отметим, что мероприятие не обошлось и без других друзей Хиди по легендарному сериалу HBO. Например, на свадьбе присутствовали исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклейдж, а также Конлет Хилл, сыгравший Вариса. 

Хиди выглядела роскошно в минималистичном свадебном платье на тонких бретелях и воздушной фате, скрепленной венком из живых роз. Ее новоиспеченный 46-летний супруг выбрал синий костюм-тройку, белую рубашку, розовый галстук и бежевую шляпу порк-пай. 

О романе Лены Хиди и Марка Менчаки стало известно в ноябре 2020 года. Для актрисы это уже второй брак. С 2007 по 2013 года она была замужем за музыкантом Питером Полом Лохраном. От этого брака у Хиди остался 11-летний сын Уайли. В 2015 году от отношений со следующим бойфрендом, режиссером Дэном Каданом, у нее родилась дочка Тедди. С Каданом Хиди рассталась в 2018-м. Отметим, что уже много лет Лена Хиди живет не в Великобритании, а в Лос-Анджелесе, где карьерные возможности гораздо шире.   


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