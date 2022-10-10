Футболист Икер Касильяс заявил, что его сообщение о каминг-ауте – результат взлома социальных сетей

В минувшие выходные сердца миллионов девушек по всему миру разбились в одночасье после того, как в аккаунте 41-летнего экс-вратаря мадридского “Реала” Икера Касильяса появилось сообщение о каминг-ауте. От имени футболиста был опубликован пост следующего содержания:

Надеюсь, вы уважаете меня: я гей. Счастливого воскресенья, – гласила запись, которую вскоре удалили.

Оказывается, микроблог Касильяса взломали. С таким официальным заявлением футболист выступил спустя несколько часов, а также принес извинения тем, кого этот пост мог каким-либо образом задеть или оскорбить.

Аккаунт был взломан. К счастью, все в порядке. Приношу извинения всем моим подписчикам. И, конечно же, приношу извинения ЛГБТ-сообществу, – сказал Касильяс.

Отметим, что в прошлом году футболист расстался с испанской телеведущей Сарой Карбонеро после 12-ти лет отношений. Икер и Сара познакомились, когда журналистка брала у футболиста интервью. 3 января 2014 года у пары родился сын Мартин. 2 июня 2016 года на свет появился второй мальчик — Лукас. А за несколько месяцев до рождения второго ребенка, 20 марта 2016 года, они тайно поженились и сообщили об этом эксклюзивно в интервью HOLA!.

1 мая 2019 года Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда во время тренировки с “Порту”. Позднее стало известно, что его супруга Сара Карбонеро также больна — ей удалили опухоль, после чего она прошла курс химиотерапии. По выздоровлении Касильяс объявил о завершении карьеры.