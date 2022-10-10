Киевское метро полностью остановило движение – Россия нанесла массовые ракетные удары по центру столицы Украины, есть жертвы
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Из-за массовой российской ракетной атаки приостановлено движение поездов на всех линиях Киевского метрополитена.
Как передают «Вести», городские власти призывают население не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и использовать подземные станции в качестве укрытия.
В Киеве из-за массовой ракетной атаки приостановлено движение поездов на всех линиях метрополитена. Как пишут «Вести», в мэрии украинской столицы сообщили, что подземные станции работают как укрытие.
«Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении городских властей.
Как напоминает издание, в результате ракетного удара по Киеву, по предварительным данным, погибли от 5 до 8 человек, ещё более 20 человек получили ранения.
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