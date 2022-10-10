Скандалы: Наличное дело

С начала частичной мобилизации граждане сняли более 750 млрд рублей

В конце прошлой недели ажиотажный спрос на наличность, который взлетел после объявления о частичной мобилизации, начал стабилизироваться. Показатели вернулись к уровню, который был характерен для всего сентября до 21-го числа, следует из данных Центробанка. Всего же за период ажиотажного спроса граждане изъяли из банков 754,1 млрд рублей. Это почти в четыре раза меньше, чем в первую волну оттока денег из банков, пришедшуюся на конец февраля — начало марта.

Эксперты считают, что на объем снятия наличности повлияло несколько факторов: средства нужны были тем, кто уезжал из страны, избегая мобилизации, кто-то последовал общей панике, но были и вкладчики, которые снимали средства на фоне падения ставок. И именно фактор обещанной доходности будет далее влиять на спрос на наличность.

На первой волне

Первая волна оттока денег из банков в этом году была короткой, но мощной: с 24 февраля до 5 марта включительно граждане изъяли из финорганизаций почти 2,9 трлн рублей, следует из данных Центробанка. В тот момент основным фактором влияния стали последствия санкций против России после начала специальной военной операции (СВО). Неопределенность, а также стремительно падающий курс рубля и растущие на потребительском ажиотаже цены привели к резкому росту спроса на наличность.

Однако уже после 5 марта денежный поток потянулся в обратном направлении. Роль охлаждающего душа сыграло решение ЦБ о повышении ключевой ставки до 20%, вслед за которым банки также повысили обещанную доходность на короткие трехмесячные вклады до 18–22%. От такого щедрого предложения граждане отказаться не смогли, деньги постепенно вернулись в кредитные организации, практически компенсировав отток. Больше резких скачков спроса на наличность до недавнего времени не наблюдалось.

Рекорд не побит

В сентябре в большинство дней до 21 сентября, когда было объявлено о частичной мобилизации, наблюдались снятия, которые по суммам, правда, вписывались в картину предыдущих месяцев. Что неудивительно, поскольку с постоянным снижением ключевой ставки банки снижали обещанную доходность. Поэтому некоторые люди после окончания срока действия договора не пожелали его продлевать.

В последний раз регулятор понизил ключевую ставку 16 сентября до 7,5%. Это решение, кстати, банки уже учли в своей процентной политике, заранее уменьшив обещанную доходность. В третьей декаде сентября максимальные ставки по крупнейшим кредитным организациям снизились до 6,5%, показывает мониторинг Центробанка. С таким уровнем ставок реальная доходность невозможна, поскольку они практически вдвое ниже инфляции.

На фоне общей картины выделилось 22 сентября, когда произошел резкий рост спроса на наличность. На второй день после объявления о начале частичной мобилизации люди сняли 132,1 млрд рублей. Еще один пик снятий пришелся на 30 сентября, когда из банков изъяли 144,8 млрд рублей. Всего же с 21 сентября по 6 октября включительно из кредитных организаций утекло 754,1 млрд рублей.

В свободных потоках

Правда, уже в конце прошлой недели спрос постепенно стабилизировался до уровня двухзначных значений. В последние дни спрос упал до 14,4–35,5 млрд рублей, что вполне соответствует показателям до 22 сентября. До этого числа регулятор фиксировал отток от 8,1 млрд до 40,8 млрд рублей.

— Любой шок, а к нему относятся и объявление о частичной мобилизации, и последовавший за этим отъезд из страны мужчин призывного возраста и их семей, повышает спрос на наличность. Типичное проявление поведенческой экономики, — прокомментировал данные главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Он добавил, что после некоторого успокоения и сокращения потока уезжающих нормализовалась и ситуация с оттоком денег из банков.

С этим мнением согласна и психолог Ольга Максимова, которая напомнила, что людям свойственно в такие моменты поддаваться паническим настроениям, в том числе из-за коллективного эффекта.

— Плюс напряжение подогревалось слухами о якобы возможной заморозке счетов и об усилении санкций против банков. Поэтому, когда в банки пошли отъезжающие граждане, это спровоцировало и тех, кто в принципе был морально готов к снятию наличных, — пояснила она.

Собственно, отсутствие ограничений по выдаче наличных — основное требование к банковской системе, и в ЦБ, судя по действиям, это очень четко осознают, добавил Антон Табах.

Фото: Скандалы.ру

Анна Каледина

Оригинал материала: “Известия”