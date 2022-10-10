Харри Кейн может войти в историю. Кто выиграет «Золотую бутсу» ЧМ-2022

Награда лучшему бомбардиру ЧМ уникальна – никто в истории турнира не получал её более одного раза. В Катаре на это достижение могут замахнуться двое: Томас Мюллер и Харри Кейн. Среди действующих игроков «Золотую бутсу» также получал Хамес Родригес, но сборная Колумбии в этот раз на турнир не отобралась.

Ждать результативного турнира от Мюллера не стоит – ему уже 33, и сейчас его роль в сборной другая. А вот у Харри Кейна действительно есть шансы забрать эту награду. В этом уверены и эксперты, которые видят в британце главного претендента на «Золотую бутсу». На чём основывается их мнение – разберёмся далее. А с другими прогнозами на ЧМ-2022 вы можете познакомиться на сайте Legalbet .

Сколько забивает Кейн после ЧМ-2018

После чемпионата мира в России британец сыграл на трёх турнирах за национальную сборную и в четырёх полных сезонах английской Премьер-лиги в составе «Тоттенхэма» (нынешний в расчёт не берём).

АПЛ-2018/2019 – 17 голов в 28 играх (четвёртое место)

Квалификация на ЧЕ-2021 – 12 голов в 8 играх (выход в финальную стадию)

АПЛ-2019/2020 – 18 голов в 29 играх (шестое место)

ЧЕ-2021 – 4 гола в 7 матчах (второе место)

АПЛ-2020/2021 – 23 голов в 35 играх (седьмое место)

Квалификация на ЧМ-2022 – 12 голов в 8 матчах (выход в финальную стадию)

АПЛ-2021/2022 – 17 голов в 37 играх (четвёртое место)

На что стоит обратить внимание

Во-первых, результаты сборной Англии на последних турнирах. Команде удаётся дойти до решающих стадий и бороться за медали. Это косвенно может помочь Кейну на ЧМ-2022 – чем больше матчей сыграют англичане, тем больше возможностей будет у нападающего.

Во-вторых, результативность Кейна в сборной. Сейчас в среднем за матч он забивает больше одного мяча, а это серьёзное достижение. Для сравнения: у Криштиану Роналду за всю его карьеру в сборной Португалии около 0.63 гола за матч.

В-третьих, стабильность Харри. Что в АПЛ, что в матчах сборных Кейн на протяжении четырёх лет стабильно забивает. И этот фактор действительно важен – многие нападающие быстро теряют чувство гола. В этом компоненте за британца не стоит переживать.

Кто составит конкуренцию Кейну в Катаре

Ближайшим преследователем британца в гонке за «Золотой бутсой», по мнению экспертов, будет француз Киллиан Мбаппе. Его цифры после ЧМ-2018 также впечатляют:

Лига 1-2018/2019 – 33 гола в 29 играх (первое место)

Квалификация на ЧЕ-2021 – 3 гола в 5 играх (выход в финальную стадию)

Лига 1- 2019/2020 – 18 голов в 20 играх (первое место)

ЧЕ-2021 – 0 голов в 4 матчах (вылет в ⅛ финала)

Лига 1-2020/2021 – 27 голов в 31 игре (второе место)

Квалификация на ЧМ-2022 – 5 голов в 6 матчах (выход в финальную стадию)

Лига 1-2021/2022 – 28 голов в 35 играх (первое место)

Но почему тогда в Киллиана верят меньше? Тут тоже несколько причин.

Статистика Мбаппе не такая показательная. Лига 1 по уровню слабее АПЛ, и забивать там легче.

На уровне сборных француз уже не так ярок, хотя всё равно эффективен.

В сборной Франции, в отличие от Англии, достаточно бомбардиров. Карим Бензема, Антуан Гризманн, Оливье Жиру – голы здесь есть кому забивать, и в такой конкуренции Мбаппе будет сложнее.

Среди других претендентов эксперты выделяют Карима Бензема, Лионеля Месси и Неймара. Но шансы этого трио в борьбе за награду оцениваются в полтора раза ниже, чем у Кейна.