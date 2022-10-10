Плиссированная юбка мини – главный тренд осеннего офисного стиля: как вписать актуальные модели в деловой образ без ограничений по возрасту

Плиссированная юбка мини – одежда, которая пришла к нам с теннисных кортов. Когда-то эта вещь была лишь частью формы спортсменок, а сегодня является модным трендом в повседневной и офисно-деловой моде. Разбираемся, как составлять изысканные образы.

Для юных девушек

Молодые девушки могут смело носить короткие плиссированные юбки. Их можно сочетать с туфлями Мэри Джейн с ремешком в районе подъема стопы и с вязаной кофтой.

Можно также создать образ из черной плиссированной юбки в спортивном стиле, черных капроновых гольф, туфлях на высокой платформе и каблуках и вязаной майки.

Плиссированная юбка также хорошо смотрится с ботинками-«казаками»: привносит в образ некую брутальность. Вы можете сочетать такой низ с верхом из кроп-топа и кожаной короткой курткой. Как вариант, может подойти и бомбер.

Для тех, кому за 30

Тем, кому за 30, желательно создавать образы с акцентом на женственность и элегантность. В связи с этим рекомендуется отказаться от ношения экстремально коротких юбок. Пусть изделие будет выше колен на несколько сантиметров.

Такую юбку можно сочетать с рубашкой на пуговицах или блузой. Из обуви подойдут челси, армейские ботинки, кроссовки или ботинки на тракторной подошве.

Романтичная блуза с воланами и оборками, шерстяная юбка плюс высокие темные кеды — и у вас получился образ, который подходит как под стиль кэжуал, так и под офисно-деловой стиль.

Если нужен эффектный и в то же время непринужденный образ, сочетайте теплый свитер с плиссированной юбкой. Из обуви подойдут лоферы. Не забудьте о носках — это обязательный элемент. Можете подобрать пару с забавным принтом или с надписью.

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Для зрелых женщин

С возрастом можно добавлять в образы нотку озорства, непринужденности. С этим прекрасно справится плиссированная юбка длиной чуть выше колена. Ее можно сочетать с вязаным жилетом и блузой, рубашкой либо футболкой.

Для создания офисно-делового лука сочетайте юбку, рубашку и укороченным пончо. Дополните образ высокими ботинками. Эффектно в данной концепции смотрится образ тотал блэк. Чтобы наряд не получился слишком мрачным, разбавьте его ярким аксессуаром: к примеру, сумочкой.

Если вы чувствуете себя неловко в короткой плиссированной юбке, тогда можете включить в наряд длинную верхнюю одежду. Например, плащ или пальто. В таком контексте образ точно не получится вызывающим.

Чтобы сделать его еще более стильным и современным, поиграйте с текстурами. Например, вы можете надеть вязаную юбку и кожаный плащ.