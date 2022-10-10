Простые женственные прически в офис на ноябрь: модные варианты сезона и техника исполнения

Если вы хотите выглядеть стильно и элегантно, не обязательно каждый день посещать салон и пользоваться услугами мастера, чтобы сделать красивую прическу. Существуют укладки, которые вы сможете оформить самостоятельно, и которые будут отлично смотреться в качестве причесок для работы.

Оригинальный пучок

Стильно и элегантно смотрится нарядный пучок, который вы можете сделать за несколько минут. Расчешите чистые волосы по направлению роста, соберите их в низкий хвост, затем разделите их вертикальным пробором посередине затылочной зоны над закрепляющей резинкой. Проденьте хвостик в отверстие, чтобы получилось два жгута над основанием. Кончики можете закрепить, сделав петлю или оставить свободными.

Прически с крабом

Если вы любите использовать это аксессуар, у вас есть возможность оформить множество разных красивых причесок. Например, можно собрать волосы, затем несколько раз обернуть их вокруг своей оси, чтобы получился жгут, поднять его вверх и зафиксировать крабом кончики.

Очень привлекательно смотрится «мальвинка». Расчешите волосы по длине, затем отделите верхнюю часть горизонтальным пробором. Закрепите ее крабом, остальные волосы пусть остаются распущенными.

Укладки с «автоматиком»

Этот аксессуар был в тренде в конце прошлого столетия, и сегодня он снова поднялся на вершину моды. Соберите волосы в «мальвинку» и зафиксируйте заколкой или сделайте такой же жгут (пучок) и закрепите кончики. Можно сделать прическу с двумя небольшими автоматиками по бокам, сегодня она также находится в тренде.

С невидимками

Очень модными являются невидимки, при помощи которых вы можете сделать много оригинальных причесок. Например, декоративными невидимками моно выложить узор на волосах с одной стороны, использовать их с двух сторон или добавить к лююой другой прическе.

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С ободком

Выберите ободок, который будет гармонично сочетаться с вашим нарядом, и наденьте его на голову, подобрав волосы по направлению от лица. Если вам нравится носить его с челкой, пусть ничего вас не сдерживает, поскольку прическа смотрится очень оригинально. Выполняется за несколько секунд, в любое время ее можно поправить.

С косынкой

Сплетите косичку классическим способом, французским плетением или в виде рыбьего хвоста. На половине плетения начинайте вплетать косынку или легкий шарфик. Аксессуаром также можно просто закрепить кончики, завязав бантом.

Водопад

Очень красивая и стильная прическа, которая выполняется довольно легко и быстро, а выглядит просто потрясающе. Помойте голову и расчешите волосы по направлению роста, затем отделите часть с одной или двух сторон.

Сплетите горизонтальную косу, сквозь которую продевайте по пряди волос по всей горизонтальной линии. Можно отделить часть с одной стороны и зафиксировать косичку на другой боковой зоне, а можно сделать две косы, которые будут соединены по центру затылочной зоны.

Вместо заключения

Все представленные прически отличаются красотой и практичностью. Они выполняются за несколько минут, держат форму на протяжении дня и отлично подходят в качестве деловых укладок для осени.