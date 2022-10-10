«Москва слезам не верит» без Алентовой: Меньшов не хотел давать главную роль жене

Легендарный фильм «Москва слезам не верит» мог был снят без Веры Алентовой. Режиссер Владимир Меньшов, подбирая актеров для картины, не хотел брать на главную роль свою жену.

Легендарная лента «Москва слезам не верит», снятая в 1979 году, получила не только любовь советских зрителей, но и стала лауреатом американской премии «Оскар», как лучший зарубежный фильм. Цитаты из картины стали крылатыми, а снявшиеся в главных ролях актеры кумирами миллионов, ведь в прокате ее увидело свыше 90 миллионов зрителей только в СССР.. Главного персонажа в ставшем классикой киночтиве воплотила Вера Алентова, супруга режиссера. Несмотря на то, что в то время среди обывателей ходили слухи о том, что в фильм она попала только благодаря родственным связям, сам режиссер Владимир Меньшов не хотел давать ей роль Кати Тихимировой.

Как оказалось, изначально постановщик картины видел в образе скромной девушки, ставшей в итоге директором завода другую актрису. Тихомирову могла сыграть Маргарита Терехова, однако она уже была занята в другом проекте, фильме «Три мушкетера. Из-за отказа исполнительницы роли Миледи, Меньшов рассматривал другие кандидатуры, однако в их списке Веры Алентовой не было. Возлюбленной Гоши могла стать Ирина Купченко, Анастасия Вертинская, а также Евгения Ветлова. Интересно, что последнюю отвергли участники худсовета, которые в те времена имели огромное влияние в сфере культуры, внешность звезды кино сочли недостаточно советской. Неубедительными показались руководству и варианты с Валентиной Теличкиной, а также Натальей Сайко, которую сочли негармоничной в паре с Алексеем Баталовым.

И только после стольких попыток найти многоплановую актрису, Меньшов попробовал на роль собственную супругу. В результате она смогла сыграть провинциалку, а затем перевоплотиться в деловую и строгую директрису, ставшею слабой женщиной рядом с сильным мужчиной. Сейчас уже трудно представить в роли Кати Тихомировой какую-нибудь другую актрису. Стоит отметить, что фильм «Москва слезам не верит» был снят по сценарию с названием «Дважды солгавшая», который был написан всего за 19 дней до одного из конкурсов, на котором его и заметил Меньшов. Тем не менее, изначально режиссер хотел избежать мелодраматической линии в картине, но именно она придала особенный шарм фильму и помогла стать одной из самых любимых зрителем.