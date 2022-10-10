Горько! Актеры сериала “Постучись в мою дверь” сыграли пышную свадьбу с размахом

Турецкий кинематограф семимильными шагами идет по миру, захватывая сердца поклонников. Те, кто раньше никогда не смотрели ни один турецкий сериал, дают им шанс и, по признанию многих, абсолютно не зря. Некоторые даже жалеют, что не сделали этого раньше!

Так было и с сериалом “Постучись в мою дверь”: он нашел невероятный отклик у российской аудитории. Поэтому новость, появившаяся вчера в социальных сетях, порадовала всех, кто каждый вечер садится перед экраном и нажимает кнопку “Следующая серия”.

Актриса

Башак Гюмюлджинелиоглу, исполняющая в сериале “Постучись в мою дверь” роль

Пырыл Байтекин вышла замуж! Но не за своего экранного партнера Энгина в исполнении Аныла Илтера, а за

актера по имени Чагры Чытанак, который сыграл Ферита.

Свадьба была пышной и многолюдной: в Турции иначе не получится. Праздник был устроен в деревенском стиле, который в своем наряде поддержала и невеста

Башак Гюмюлджинелиоглу. Под длинным подолом ее платья, который она отстегнула прежде чем отдаться танцам с Чагры

Чытанак, скрывались белоснежные ковбойские сапоги. А провели вечер молодожены и гости под живую музыку и зажигательные песни певицы Fulya.

Желаем теперь уже семейной паре актеров сериала “Постучись в мою дверь” счастья и долгих лет! Горько!