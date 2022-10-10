Минимум ритуалов и сильно урезанный список гостей: стали известны подробности коронации Карла III

После смерти Елизаветы II ее старший сын Чарльз, именуемый теперь королем Карлом III, успел ощутить весь груз обязанностей, наложенных новым титулом, и процессиями с ним связанными. Одна только бумажная волокита в первые дни его царствования смогла вывести Его Величество из себя и закрепить за ним славу короля с дурным нравом. А ведь впереди событие, которое потребует от Чарльза максимальной сдержанности и учтивости – его коронация, которая планируется на лето будущего года.

В 1953 году, когда на трон восходила его мать, Елизавета II, вся церемония заняла около четырех часов. Коронация Ее Величества была в значительной степени основана на коронации ее отца, короля Георга VI, в 1937 году, которая, в свою очередь, была смоделирована по образцу коронации короля Георга V в 1911 году. Новый же король решил, что в его день многое будет по-другому.

По словам инсайдеров из дворца, Карл III уже дал соответствующие распоряжения на сей счет герцогу Норфолку, который будет руководить коронацией. Ему было поручено подготовить более простую, короткую и разнообразную церемонию, отражающую современную Британию.

Король убрал большую часть коронации в знак признания того, что мир изменился за последние 70 лет, — приводит слова хорошо осведомленного источника The Mail on Sunday.

В 1953 году около 8000 подданных королевства провели более трех часов в Вестминстерском аббатстве на импровизированных скамейках и платформах, наблюдая за коронацией Елизаветы. Коронация же Карла III, по данным инсайдеров, займет не больше часа. И на ней будут присутствовать всего 2000 гостей и высокопоставленных лиц. Причем дресс-код для присутствующих будет не такой строгий, как при покойной королеве. Если раньше мужчинам полагалось приходить на коронацию в бриджах до колен, а женщинам – носить головные уборы, предпочтительно диадемы, теперь будет достаточно элегантных костюмов и вечерних платьев. А пэрам больше не придется носить накидки из малинового бархата, отороченных горностаем.

Никаких коронационных мантий. Отдайте их в музей, где они и должны быть. Конечно, гостям следует выбрать не твидовый жакет и джинсы, а скорее утренний или домашний костюм, – говорят инсайдеры.

Ожидается, что упразднены будут и ряд традиций, как, например, вручение золотого слитка монарху.

В эпоху, когда люди испытывают трудности, этого не произойдет, – подтверждают информаторы из дворца.

Исчезнут и бархатные кресла, сделанные специально для коронации 1953 года. Их заменят стандартными сиденьями. Зато ключевые ритуалы не претерпят изменений. В их числе – помазание монарха, который поклянется быть “защитником веры”. Частью процессии также станет золотая государственная карета 1762 года, которая была отремонтирована к платиновому юбилею королевы. Напомним, в этот же день будет коронована как королева-консорт и супруга Чарльза Камилла.