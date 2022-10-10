Почему отношениям Москвы и Пекина приходит конец?

Если раньше Китай мог надеяться, что короткая прокси-война («специальная военная операция»), развязанная Владимиром Путиным в Украине отвлечет США от соперничества с Пекином, то теперь слабость российской армии, укрепление НАТО и все более частые параллели Украины и Тайваня, подталкивают Си Цзиньпина отказаться от союза с Москвой. Особенно если Владимир Путин все же применит ядерное оружие.

Продолжающийся в Украине провал Владимира Путина стал испытанием для его стратегического союза с Председателем Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. Сейчас, когда Путин совершает все более отчаянные шаги, Си должен, наконец, осознать масштаб угрозы, которую его «безграничная дружба» с российским президентом представляет для экономического благополучия Китая, глобальной стабильности и его собственных геополитических амбиций.

Даже если Путин блефовал, когда в прошлом месяце угрожал применить тактическое ядерное оружие в Украине, если Си хочет, чтобы его считали ответственным лидером ему необходимо исходить из худшего сценария. В конце концов, военная доктрина России допускает ядерный удар для защиты российской территории от реальной угрозы. Предлогом для такой атаки может стать незаконная аннексия Россией оккупированных украинских Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В конце этого месяца на XX Национальном конгрессе Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин готовится сохранить свой пост и остаться руководителем страны на беспрецедентный третий срок подряд. Если ядерный удар России по Украине состоится, то это спровоцирует катастрофический глобальный кризис, испортив Си «коронацию».

Когда Си и Путин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале для подписания соглашения о Китайско-Российском сотрудничестве, план вторжения в Украину, должно быть, казался беспроигрышным вариантом: русские быстро свергнут украинское правительство, в результате чего США и НАТО ослабнут. Прокси-война также отвлечет внимание США от соперничества с Китаем — по крайней мере, так думал Си. Затем Украина дала отпор, показав реальную военную слабость России. На сегодняшний день, российские войска отступили из Харьковской области на северо-востоке после впечатляющего контрнаступления Украины и несут тяжелые потери под Херсоном на юге.

Си практически наверняка выразил свое недовольство провалами России, когда встречался с Путиным на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Путин публично признал «вопросы и озабоченность» Китая по поводу войны — редкое признание напряженности между двумя странами — в то время как сам Си вообще публично не упоминал Украину. Молчание Си резко контрастировало с заявлениями Премьер-Министра Индии Нарендры Моди, который — весьма неожиданно — открыто упрекнул Путина.

Вместе с тем, сложно поверить в то, что Си не задается вопросом, насколько ему сейчас необходим столь безрассудный союзник. Боевой дух российских войск на дне, и приток плохо обученных 300 тысяч призывников, скорее, может ускорить коллапс российской армии, а это, в свою очередь может привести к падению режима Владимира Путина. Подобно тому, как плохое руководство царя Николая II во время Первой мировой войны способствовало развалу Царской армии и привело к Русской революции 1917 года.

Смысл прокси-войны в том, чтобы ослабить противника, но некомпетентность Путина привела Си к прямо противоположному результату.

Сейчас НАТО сильнее, чем когда-либо со времен окончания Холодной Войны: ранее нейтральные страны, такие как Швеция и Финляндия, подали заявки на вступление, а азиатские страны, такие как Япония, Южная Корея и все чаще Индия, заявляют о своей поддержке американской политики в отношении Украины.

Вместо того, чтобы помочь Китаю утвердиться в качестве противовеса глобальной гегемонии США, Россия оказалась слишком слабой и коррумпированной, чтобы победить даже небольшую страну. Теперь, когда Путин отдает прямые приказы российским полевым командирам, военный союз Китая с Россией должен казаться Си почти бесполезным.

Хотя шансы Путина на то, что он применит ядерное оружие в Украине, кажутся незначительными, их нельзя полностью сбрасывать со счетов. Таким образом, китайские официальные лица, должно быть, пытаются оценить, как США и НАТО отреагируют, если Путин выполнит свою угрозу. Учитывая жесткие, хотя и неоднозначные, заявления Президента США Джо Байдена, можно с уверенностью предположить, что международная экономическая и военная реакция будет гораздо жестче, чем уже введенные против России санкции.

Но если Путин все же решит использовать тактическое ядерное устройство для «защиты» незаконно аннексированной им украинской территории, он вполне может открыть ящик Пандоры. Например, его война принесла значительный хаос на украинские атомные электростанции, и, помимо других опасений по поводу их эксплуатации, уже нельзя быть уверенным в том, что их отработанные ядерные топливные стержни постоянно были надежно защищены во время боев за контроль над объектами. Это открывает ужасную перспективу того, что какой-нибудь безумный партизан создаст «грязную» бомбу, чтобы использовать ее в качестве возмездия.

Аннексия Путина может также подорвать политику «одного Китая» в отношении Тайваня, с которой согласны большинство стран мира. Некоторые восточноевропейские государства уже высказывают сомнения относительно разумности такой политики. Если Си, который твердо отстаивал принцип территориальной целостности, молча примет путинские аннексии, некоторые страны могут решить, что его лицемерие свело на нет политику «одного Китая».

С тех пор, как десять лет назад Си Цзиньпин стал во главе Китая, он не раз выражал свои опасения, что Китай может пострадать от политической и экономической дезинтеграции, которая привела к распаду Советского Союза. Нынешняя ситуация, в которой оказался Путин должна послужить еще одним предостережением. Перспектива режима, настолько прогнившего, что он рушится изнутри, должна серьезно заботить Китай. Почти так же, как угроза ядерной войны.

Источник: Project Syndicate